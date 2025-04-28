快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

澤倫斯基準備放棄克里米亞？專家：情況複雜得多

中央社／ 紐澤西州貝德敏斯特27日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他認為烏克蘭總統澤倫斯基準備好放棄克里米亞。這個說法直接牴觸烏克蘭領導人對這片遭俄羅斯吞併領土的聲明。

法新社報導，當被問及是否認為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）準備好「放棄」俄羅斯2014年併吞的克里米亞（Crimea）時，川普回答說：「哦，我想是的。」

美聯社報導，川普政府把承認俄羅斯對克里米亞管轄權包含在和平倡議內的舉動，讓烏克蘭官員十分震驚。烏國官員表示，他們不會接受任何正式放棄克里米亞半島之舉，儘管他們預料會至少暫時把這片領土讓給克里姆林宮。

根據專家說法，放棄2014年遭俄非法吞併的克里米亞，無論在政治上還是法律上都是不可能的，因為這麼做需要修改烏國憲法，舉行全國投票，還可能被視為叛國行為。上至議員下至百姓，都堅決反對這個構想。

領土讓步與正式放棄領土不同，後者是永久交出克里米亞，並屏棄烏克蘭有朝一日收復失土的希望。

烏克蘭民眾大多明白，作為停戰協議一部分，這塊領土必得走上讓予一途，因為沒有辦法以軍事方式奪回這片土地。民調顯示，有愈來愈多人接受這類犧牲。

但許多關於土地讓步的公開訊息顯示，這類舉措並不見得是永久性質。基輔市長克里契科（VitaliiKlitschko）近期就曾告訴英國廣播公司（BBC），烏方可能需要暫時放棄土地作為和平協議的一環。

其他的說法就等於承認失敗，而承認失敗是極不得民心的舉措，尤其是對於那些在俄羅斯占領下過日子的烏克蘭人，以及數以萬計在前線陣亡或受傷的烏軍來說。畢竟，一認敗就會毀滅前者在獲得解放、與家人團圓的心願，並讓前線將士懷疑自己的犧牲。

川普在25日出刊的「時代」雜誌（Time）專訪中，強調了有關克里米亞的提議。他說：「克里米亞將留在俄羅斯。澤倫斯基明白這一點，大家都明白，它（克里米亞）已經與他們（俄國）在一起很長一段時間了」。

而川普今天被問到是否認為澤倫斯基準備好放棄克里米亞時，他回答說：「哦，我想是的。克里米亞是12年前的事了。總統歐巴馬未開一槍就放棄了。」

克里米亞是烏克蘭南端黑海沿岸一處戰略要地，早在俄羅斯2022年全面侵烏之前，莫斯科就占領了這個半島。

烏國官員近幾個月來向美聯社表示，他們預計，如果俄烏達成和平協議，克里米亞等多處俄國控制的烏國領土會是基輔要做出的讓步之一。但澤倫斯基多次表示，正式放棄領土是不可逾越的紅線。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

美國務卿：可能來到達成俄烏協議「非常關鍵一周」

肢體語言專家解讀川普澤倫斯基會面 點出關鍵訊號

告別教宗／葬禮座位學 川普、澤倫斯基為何能坐第一排

告別教宗／川普拜登未全身黑、澤倫斯基沒打領帶挨批

相關新聞

川普讚澤倫斯基更冷靜！美國務卿：一周內決定是否退出俄烏斡旋

紐約時報報導，美國總統川普27日敦促俄羅斯停止攻擊烏克蘭，且稱烏克蘭總統澤倫斯基「較為冷靜」，凸顯在梵蒂岡會晤後有所改觀...

美國務卿：可能來到達成俄烏協議「非常關鍵一周」

美國國務卿盧比歐今天表示，就致力結束烏克蘭戰爭的工作而言，未來一周可能「非常具關鍵性」。美國總統川普施壓莫斯科和基輔達成...

北韓首度證實 金正恩下令出兵助俄羅斯攻烏克蘭

北韓國營媒體今天報導，平壤首度證實，根據領導人金正恩命令，為俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭部署軍隊，並表示此舉為遭烏克蘭占領俄羅...

肢體語言專家解讀川普澤倫斯基會面 點出關鍵訊號

川普總統與烏克蘭總統澤倫斯基在聖伯多祿大教堂中央的椅子上面對面，兩人弓著身子前傾，雙眼對視，畫面幾乎讓人聯想到兩頭憤怒的公牛...

川普批普亭敷衍停戰 擬二級制裁

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基廿六日在梵蒂岡參加天主教教宗方濟各喪禮前，於場邊舉行非常近距離的一對一會談。

烏若承認克里米亞歸俄等同叛國！專家揭恐陷2死結 烏官方說法洩玄機

美聯社報導，美國總統川普的俄烏和平方案主張承認俄羅斯對克里米亞的主權，令烏克蘭官員震驚。烏方強調，即使現實可能「暫時讓步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。