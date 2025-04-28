澤倫斯基準備放棄克里米亞？專家：情況複雜得多

美國總統川普今天表示，他認為烏克蘭總統澤倫斯基準備好放棄克里米亞。這個說法直接牴觸烏克蘭領導人對這片遭俄羅斯吞併領土的聲明。

法新社報導，當被問及是否認為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）準備好「放棄」俄羅斯2014年併吞的克里米亞（Crimea）時，川普回答說：「哦，我想是的。」

美聯社報導，川普政府把承認俄羅斯對克里米亞管轄權包含在和平倡議內的舉動，讓烏克蘭官員十分震驚。烏國官員表示，他們不會接受任何正式放棄克里米亞半島之舉，儘管他們預料會至少暫時把這片領土讓給克里姆林宮。

根據專家說法，放棄2014年遭俄非法吞併的克里米亞，無論在政治上還是法律上都是不可能的，因為這麼做需要修改烏國憲法，舉行全國投票，還可能被視為叛國行為。上至議員下至百姓，都堅決反對這個構想。

領土讓步與正式放棄領土不同，後者是永久交出克里米亞，並屏棄烏克蘭有朝一日收復失土的希望。

烏克蘭民眾大多明白，作為停戰協議一部分，這塊領土必得走上讓予一途，因為沒有辦法以軍事方式奪回這片土地。民調顯示，有愈來愈多人接受這類犧牲。

但許多關於土地讓步的公開訊息顯示，這類舉措並不見得是永久性質。基輔市長克里契科（VitaliiKlitschko）近期就曾告訴英國廣播公司（BBC），烏方可能需要暫時放棄土地作為和平協議的一環。

其他的說法就等於承認失敗，而承認失敗是極不得民心的舉措，尤其是對於那些在俄羅斯占領下過日子的烏克蘭人，以及數以萬計在前線陣亡或受傷的烏軍來說。畢竟，一認敗就會毀滅前者在獲得解放、與家人團圓的心願，並讓前線將士懷疑自己的犧牲。

川普在25日出刊的「時代」雜誌（Time）專訪中，強調了有關克里米亞的提議。他說：「克里米亞將留在俄羅斯。澤倫斯基明白這一點，大家都明白，它（克里米亞）已經與他們（俄國）在一起很長一段時間了」。

而川普今天被問到是否認為澤倫斯基準備好放棄克里米亞時，他回答說：「哦，我想是的。克里米亞是12年前的事了。總統歐巴馬未開一槍就放棄了。」

克里米亞是烏克蘭南端黑海沿岸一處戰略要地，早在俄羅斯2022年全面侵烏之前，莫斯科就占領了這個半島。

烏國官員近幾個月來向美聯社表示，他們預計，如果俄烏達成和平協議，克里米亞等多處俄國控制的烏國領土會是基輔要做出的讓步之一。但澤倫斯基多次表示，正式放棄領土是不可逾越的紅線。