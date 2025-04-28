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川普批普亭敷衍停戰 擬二級制裁

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、美國總統川普及烏克蘭總統澤倫斯基（左至右），廿六日在天主教教宗方濟各喪禮場邊短暫交談。（歐新社）
法國總統馬克宏、英國首相施凱爾、美國總統川普及烏克蘭總統澤倫斯基（左至右），廿六日在天主教教宗方濟各喪禮場邊短暫交談。（歐新社）

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基廿六日在梵蒂岡參加天主教教宗方濟各喪禮前，於場邊舉行非常近距離的一對一會談。

川普在喪禮後搭空軍一號返美途中在真實社群寫道，俄羅斯總統普亭近幾天對烏克蘭平民區、城市、城鎮發射飛彈，這沒道理；這使我懷疑，也許他不想停止這場（俄烏）戰爭，「只是敷衍我」；「也許該用銀行或二級（次級）制裁等不同手段對付，（俄烏戰場）太多人正死去」。

紐約時報廿七日報導，二級制裁是美國政府懲罰外國或第三方的手段之一，理由是這些國家或第三方跟被美國制裁的國家進行貿易。

白宮官員說，美烏領袖進行富有成效的討論。澤倫斯基也在社群媒體Ｘ寫道，與川普一對一討論很多事，「希望我們（兩人）討論的一切能有結果，（像）保護我們（烏克蘭）人民的生命、全面且無條件停火，能預防另一場戰爭爆發的可靠性與持久和平」。

澤倫斯基還寫道，這是「很具象徵性的會面，可能成為歷史性（會面），若我們達成雙方都想要的結果」。這也是自川、澤二月廿八日在白宮激烈爭執後，首次面對面會談。

美聯社廿七日則報導，在川普公開質疑普亭對俄烏終戰是不是「玩真的」後，俄方自廿六日晚間至廿七日對烏克蘭各地發動共一四九架的大規模無人機襲擊。

另外，川普廿六日也在真實社群寫道，美國軍艦與商船皆應獲准免費通行巴拿馬運河及蘇伊士運河；要不是美國，這兩條航線「都不會存在」，「已要求（美國國務卿）魯比歐立即著手處理此事」。

美國每年達四成的貨櫃運輸需經過巴拿馬運河。埃及蘇伊士運河則是連接歐亞的重要水道。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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