烏若承認克里米亞歸俄等同叛國！專家揭恐陷2死結 烏官方說法洩玄機

美聯社報導，美國總統川普的俄烏和平方案主張承認俄羅斯對克里米亞的主權，令烏克蘭官員震驚。烏方強調，即使現實可能「暫時讓步」，也絕不會正式割讓克里米亞。專家指出，放棄克里米亞在政治和法律上皆可謂「此路不通」，不僅涉及修憲、公投，甚至可能構成叛國，從烏克蘭對外避免把話說死就已洩露玄機。

一名歐洲官員不具名指出，川普的和平方案內容之一是美國正式承認克里米亞屬於俄羅斯，並實質接受莫斯科擁有烏克蘭被占領區的統治權力。

不過，專家指出，即便美國單方面承認克里米亞主權歸俄，澤倫斯基也無法單方面跟進並簽署類似文件，否則將受到法律追究，導致政治自殺。

基輔經濟學院校長、前烏克蘭經濟部長米洛瓦諾夫（Tymofiy Mylovanov）指出，若簽署違憲文件，可能被解讀為叛國行為。

烏克蘭政府本身也無法推翻克里米亞屬於烏克蘭的主張。根據烏克蘭憲法，任何改變國家領土完整的舉措必須經由全國公投。

若議會試圖推動割讓克里米亞，也勢必引發持久的法律爭議。

儘管烏克蘭民眾普遍理解，為了達成停火可能需要在領土上有所讓步，而且接受這種權宜之計的人也越來越多。

至於官方公開表態時大多強調讓步未必是永久的，並未把話說死。若公開承認永久割讓，不僅等於向俄羅斯屈服，也將背叛仍受占領民眾的期待，並動搖烏軍犧牲的正當性。

至於前線士兵則表示，無論政治高層做出何種決定，他絕不會停止戰鬥。在烏克蘭頓內茨克（Donetsk）地區衝鋒陷陣的士兵奧歷山大（Oleksandr）說，「我們不會停下，直到所有烏克蘭土地重獲自由。」