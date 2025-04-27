俄羅斯重佔庫斯克 川普應對受矚目

美國總統川普對於俄羅斯總統普亭不願停戰、拖延的態度愈來愈不滿。他近日與烏克蘭總統澤倫斯基於教廷追思禮拜會面後，批評俄軍不應該攻擊平民。加上俄軍近日宣布，收復烏克蘭之前先佔領的庫斯克地區，且並沒有明顯停止軍事活動的狀況，各界也關注川普未來要如何與普亭交涉。

首次承認北韓相助

根據《英國廣播公司》報導，各國領袖在教廷哀悼前教宗方濟各過世的同時，川普與澤倫斯基在典禮舉行的聖伯多祿大殿現場直接拉2張椅子進行會談。雙方會談完後，川普便在社群媒體發文指出，感覺普亭在耍他，認為普亭不該在平民區發射飛彈，他認為普亭其實根本就不想停戰，他考慮對普亭祭出金融或其他制裁。

《英廣》另一篇報導則指出，俄軍總參謀長格拉西莫夫近日也向普亭會報，在烏克蘭佔領庫斯克8個月後，俄軍要將其收復，同時也稱讚北韓士兵在收復戰中的表現。這也是俄軍官方首次承認北韓有協助俄羅斯進行軍事行動。但烏克蘭回應，軍隊仍在俄羅斯邊境活動，俄方所言是大外宣。

烏拒絕割讓克里米亞

但近月烏克蘭面臨7萬俄羅斯軍隊反攻庫斯克，確實在節節敗退中。澤倫斯基近日對媒體透露，希望在停火協議達成前，先「全面且無條件的停火」，但美國據傳希望烏克蘭可以放棄克里米亞島，不過澤倫斯基過去已經多次表態，拒絕割讓克里米亞島。

目前俄軍共控制烏克蘭20%的領土。《衛報》提到，澤倫斯基與歐洲領袖近月來都多次嘗試說服川普，普亭並沒有真的要停戰，但過去都失敗，如今卻可能看到轉機。

澤倫斯基也英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、義大利總理梅洛尼與歐盟執委會主席馮德萊恩近日也在教宗葬禮碰面會談。

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