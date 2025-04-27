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莫斯科市郊汽車爆炸案 俄逮捕涉案烏特工

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天表示，俄羅斯應烏克蘭要求，逮捕1名涉嫌在莫斯科市郊引爆汽車殺害俄國中將的男子。

法新社報導，莫斯科先前曾指控基輔當局是25日爆炸事件的幕後黑手。爆炸導致俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中將身亡。

聯邦安全局在聲明中表示：「烏克蘭特工庫辛（Ignat Kuzin）生於1983年，烏克蘭居民，在莫斯科州巴拉什卡（Balashikha）一輛福斯（Volkswagen）Golf小轎車內放置炸彈，炸死中將莫斯卡利克，現已被拘留。」

聯邦安全局指出，庫辛在車上安裝了土製爆炸裝置，該裝置是從莫斯科州的烏克蘭特勤局藏匿處獲取，之後在烏克蘭遠端引爆。

俄羅斯聯邦安全局公布的影片顯示，庫辛似已認罪，影片中還可看到他在一條林間公路上被捕，同時還發現了炸彈的零件。

庫辛可能因恐怖主義指控面臨終身監禁。他在影片中是單獨出現，但不清楚他是否是在脅迫下講話。

基輔當局尚未對此爆炸事件發表評論。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 莫斯科

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