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傳CIA副主任之子 為俄軍作戰身亡

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

俄羅斯獨立媒體調查及英國衛報廿五日報導，一名身分為美國中情局（CIA）副主任兒子的廿一歲男子，去年在烏東替俄軍作戰時身亡。

其訃聞寫道，此人是格洛斯，去年四月四日命喪東歐。其母嘉琳娜，現任CIA數位創新部門副主任。一名美國情報高官之子，竟為俄國總統普亭發動的侵烏戰爭而死，此一難以置信的故事，描繪出一名美國中產家庭男孩，如何因美國國內的憤怒情緒和網路激進言論，走向烏東殺戮戰場。

在俄國社群媒體VKontakte上，高中時是美式足球運動員的格洛斯，自稱「多極世界的支持者」，並寫道「我離家出走，環遊世界。我厭惡法西斯主義，熱愛我的祖國」，還貼出俄國國旗與巴勒斯坦旗。

俄國調查網站iStories報導，格洛斯是自二○二二年二月俄烏開戰以來，逾一千五百名與俄軍簽下合約的外籍人士之一。據外洩的徵兵辦公室資料庫，他是前年九月簽約。消息人士說，他前年十二月被派到俄國一支突擊部隊，在戰況最激烈的俄烏前線作戰，突襲烏克蘭蘇勒答爾市一帶的烏軍陣地。

格洛斯大學時積極參與性別平權與環保運動，並加入左翼團體「彩虹家庭」。他近年來對美國支持以色列及在以哈戰爭上偏袒以方立場越來越憤怒。格洛斯幾名熟人對iStories指稱，他原本只希望藉服役來取得俄國護照，好旅居俄境。

尚不清楚莫斯科是否知曉其母親身分。CIA尚未對此事置評。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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