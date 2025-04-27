WSJ：川普終於知道 俄國才是和平障礙

華爾街日報廿五日報導，美國總統川普尋求盡快結束俄烏戰爭，過程中施壓並責備烏克蘭，但拖了三個月，停戰及和平幾無進展。但他最近似乎終於發現，俄羅斯才是和平最大障礙。

對俄國廿四日凌晨以飛彈猛轟基輔，川普在社群媒體罕見發文指責俄國總統普亭，「住手吧！伏拉得米爾（普亭名字）。一周有五千名軍人陣亡。讓我們搞定和平協議！」

川普未能履行競選支票，迅速終結俄烏戰爭，這使他越來越感到挫折，似無計可施。然而當前問題在於，他是否願向莫斯科施壓，要俄方做出重大讓步來達成停火協議，但施壓俄國，則會影響他的更廣泛目標：美俄恢復正常關係達成。

川普過去不是沒批評過普亭，但相較之下次數較少。幾位川普幕僚坦言，川普最近真的頗感意外，私下也很惱火，認為普亭沒展現出更多彈性和讓步。

美國智庫外交關係協會（CFR）學者葛拉漢說，川普一直將他的不悅向烏克蘭發洩，而非俄國，原因在於他較容易影響基輔。二月川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮橢圓辦公室公開鬧翻後，川普下令切斷與烏方分享俄國情資、對烏克蘭停運軍火，但要影響莫斯科，川普並沒有多少輕鬆可用的手段。

川普一月就任以來，曾宣稱若普亭拒絕和平協議，那他將對俄國的石油出口祭出更多制裁，但最近他就沒再提到此事。他廿四日被媒體問到在停火協議上，俄方做出哪些讓步時竟答道，俄方願停止戰爭，願不占領烏克蘭全境，「這就是最大讓步」。