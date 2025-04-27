紐時：烏讓步 未提完全收復俄占區

路透廿五日獨家報導，據其看到的文件，美歐及烏克蘭官員十七日在法國巴黎、廿三日在英國倫敦會談，會中提出一系列提案，揭示美國總統川普尋求迅速結束俄烏戰爭的意向和條件。

歐烏與美國提案的差異在於解決領土問題、解除對俄制裁、安全保障和烏軍規模等事項的順序。美國提案的條款代表美方向俄烏雙方提出的最終提議，包含美國總統中東特使威科夫在巴黎向歐洲官員提出的建議，皆已轉交烏克蘭。

烏歐的提案也已交給美方，烏克蘭總統澤倫斯基廿四日說，他認為這份提案已擺在川普辦公桌上。該提案指出烏歐認為美方提案應修改之處。

在領土問題上，威科夫呼籲美國承認俄羅斯控制烏克蘭的克里米亞，以及對俄軍控制的烏南及烏東地區給予事實承認。俄軍目前控制全烏近五分之一領土。烏歐提案則希望領土問題等到停火協議達成後再討論。澤倫斯基則已再三公開表明不會承認克里米亞屬俄。

在戰後安全的擔保上，美方提案稱烏克蘭將獲強力保障，由歐洲和其他盟邦擔保，並呼籲烏克蘭勿尋求加入北約。烏歐提案則更具體，指烏軍可不受限制，盟邦也能自由在烏克蘭境內駐軍，但這可能惹惱俄方。還要求美國透過類似北約盟約第五條的方式來提供保障。

在經濟上，美方提案稱自二○一四年起對俄實施的制裁將取消。烏歐提案則主張需等實現和平後逐步放寬，若俄方違反和平協議，即可恢復制裁。還希望烏克蘭能從遭凍結的俄國海外資產中獲得經濟補償。

另外，紐約時報廿五日報導，據其取得的文件，烏版也做出讓步，未提及完全收復俄占區，也未堅持加入北約，這兩點向來是澤倫斯基不妥協的底線。報導說，這顯示基輔堅守底線的同時，也為談判預留迴旋餘地。

烏克蘭未來的軍力將不受任何限制，並在美國支持下部署「歐洲安全特遣隊」，以確保國土安全。被凍結的俄國資產也將用於重建俄烏戰爭對烏克蘭造成的破壞。