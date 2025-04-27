川普：俄烏非常接近協議

美國總統中東特使威科夫廿五日在莫斯科與俄羅斯總統普亭會面。美國總統川普同日表示，俄烏間的和平談判「非常順利」，並呼籲俄烏應展開高層會談，以完成和平協議。但川普也說，烏克蘭總統澤倫斯基尚未簽署美烏礦產協議，希望快點簽。

威科夫與普亭討論俄烏和談的相關議題，會面達三小時，這是兩人今年第四度會談。普亭顧問、克里姆林宮外交政策幕僚鄂夏柯夫也與會，並向媒體簡報「普威會」詳情，稱會談「具建設性且有助益」，俄烏未來重新展開直接對話是討論重點之一。

鄂夏柯夫對媒體說，普威會讓俄美進一步拉近彼此立場，除了在俄烏議題上，還有其他諸多國際議題。這場會談尤其聚焦於重啟俄烏代表間恢復直接談判的可能性。威科夫則未對會談置評。克宮發言人佩斯科夫廿五日也說，威科夫訪俄是進行「穿梭外交」，不只將川普的想法轉達給普亭，也將普亭的想法轉達給川普。

川澤短暫會面 「討論非常富成效」

川普廿五日搭空軍一號赴羅馬參加教宗方濟各葬禮，白宮通訊主任史蒂芬．張表示，川普在教宗喪禮開始前與澤倫斯基會面，私下短暫進行「非常富成效的討論」。澤倫斯基發言人尼基佛洛夫說，澤川已會面。這是兩人二月在白宮爭吵後首次見面。

法國總統馬克宏與澤倫斯基在天主教教宗方濟各喪禮彌撒結束後一對一晤談。馬克宏表示，烏克蘭已準備好「無條件停火」。

川普廿五日在真實社群寫道，俄烏間的和平談判很順利，但澤倫斯基還沒簽美烏礦產協議。川普抵羅馬後再發文，提到美方同日與俄烏均有良好的對話和會面，且俄烏「非常接近」達成和平協議。

另外，對川普廿二日接受美國時代雜誌專訪時聲稱，俄烏戰後，克里米亞應「留在俄國」，澤倫斯基廿五日在基輔對媒體重申，「我們的立場沒變，唯有烏克蘭人民有權決定烏克蘭領土。烏克蘭憲法明定，所有暫遭占領的領土都屬於烏克蘭及其人民」。

川普：上任首日結束俄烏戰是比方

川普還在前述專訪中承認，他在去年美國總統選戰時開出在第二任「第一天」就結束俄烏戰爭的競選支票，只是「象徵性」說法，有些誇張。 他說，「好吧，我就是打個比方。顯然大家知道，當我這麼說的時候，只是開玩笑，但也代表這一切（俄烏戰爭）將結束」。