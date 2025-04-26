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法國總統馬克宏：烏克蘭準備好無條件停火

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
法國總統馬克宏（圖中央）26日赴梵蒂岡聖伯多祿廣場參加天主教教宗方濟各喪禮。法新社
法國總統馬克宏（圖中央）26日赴梵蒂岡聖伯多祿廣場參加天主教教宗方濟各喪禮。法新社

26日是天主教教宗方濟各喪禮，法國總統馬克宏當天和烏克蘭總統澤倫斯基在喪禮場邊會面。會後馬克宏在社群媒體X寫道，烏克蘭準備好（接受）無條件停火。

烏克蘭外長西比哈26日也在X發文證實，除了馬克宏，澤倫斯基也與同樣出席喪禮的英國首相施凱爾會面。但烏法、烏英領袖會談是在義大利羅馬分別舉行。

馬克宏還寫道，和澤倫斯基交換意見，很正面也很具建設性；澤倫斯基26日「又一次告訴我」，烏克蘭準備好在俄烏戰爭上無條件停火，澤倫斯基也想跟美國人與歐洲人合作，好讓停火生效；由法英主導的「志願者聯盟」也將持續致力達成這項目標，以及烏克蘭境內的持久和平。

馬克宏也寫道，使烏克蘭境內的戰爭畫下句點，「是1個我們和（美國）總統川普共同的目標」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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