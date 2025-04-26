疑普亭無意停戰 川普：或許該用銀行或二級制裁應對

美國總統川普推動俄烏停火之際，今天發文表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）最近幾天朝烏克蘭平民區發射飛彈，讓他不禁懷疑，也許普亭不想停戰，只是在敷衍，或許該用銀行制裁或二級制裁（secondary sanctions）等不同方式來應對。

川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基今天稍早在梵蒂岡參加天主教教宗方濟各（Pope Francis）喪禮之前，在場邊一對一會晤。白宮官員表示，兩人進行了「富有成效的討論」。

川普隨後在搭機返美途中於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，普亭最近幾天朝向烏克蘭「平民區、城市、城鎮發射飛彈」，沒有道理，「這讓我懷疑，也許他不想停止這場戰爭，只是在敷衍我」。

他還說：「或許該用銀行或二級制裁等不同方式來應對，太多人正在死去！」

澤倫斯基則在社群媒體平台X發文寫道，他與川普「一對一討論了很多事。希望我們討論到的一切能有結果，（包括）保護我們人民的生命，全面且無條件的停火，能預防另一場戰爭爆發的可靠與持久和平」。

在此之前，川普24日曾對烏克蘭首都基輔遭俄羅斯飛彈襲擊表達不悅並表示，美國希望盡快促成戰爭結束，「未來幾天將會非常重要」。美聯社當天報導，俄羅斯以飛彈、無人機夜襲基輔，造成至少12人喪生、90人受傷。

川普與澤倫斯基這場會晤是自兩人2月28日在白宮發生嚴重爭執後，首度面對面談話。

外媒報導，川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）昨天在莫斯科與普亭會談3個小時，討論美國終結俄烏戰爭的計畫。儘管立場存在明顯差異，川普昨天仍說，俄烏雙方「快達成協議」。