川普：俄烏協議近在咫尺

美國總統川普25日表示，在他的特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統普丁在莫斯科會面後，俄羅斯和烏克蘭距離達成協議已「近在咫尺」。消息人士透露，美國有意在俄烏戰爭落幕後與俄羅斯就能源與金屬展開商業合作，認為這類合作關係是說服克里姆林宮的主要經濟誘因之一。

克里姆林宮在Telegram發布一部短片，內容是威特科夫與普丁致意後一群人圍著桌子就坐。這場會談持續三小時，普丁外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）和經濟關係顧問德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）也在現場。

會談結束後，川普在旗下社群網路Truth Social表示，與俄羅斯和烏克蘭的協商和會面圓滿順利。川普說：「他們就快達成協議了，現在雙方應會面，而且要派出層級很高的官員，藉此讓協議拍板定案。」烏沙科夫也向記者透露，會談充滿「建設性」，把美國和俄羅斯對許多議題抱持的立場拉近，包括烏克蘭。

就在威特科夫和普丁會面同一天，彭博資訊引述消息人士說法報導，做為和平協議一環，美國正評估給予俄羅斯的合作關係選項，其中包括在北極地區推動聯合計畫，以及就石油、天然氣與稀土礦物展開合作。彭博指出，俄羅斯已開始擬定官員希望可能引起美國興趣的計畫和資產清單，但目前美俄未直接討論這些計畫。

聚焦於潛在商業協議，特別是能源領域，凸顯川普政府外交政策交易色彩濃厚。如果協議真的達成，美國企業可能在俄烏天然氣、石油與電力流動扮演要角，包括流向歐洲的能源。針對彭博披露的內幕，白宮發言人休伊特（James Hewitt）不證實也不否認協商細節。

美國正推動加速達成俄烏和平協議，曾揚言如果雙方拒絕停戰，美國將一走了之。

消息人士上周稍早透露，美國將要求俄羅斯接受達成和平協議後，烏克蘭有發展裝備齊全軍隊與國防產業的權力，烏克蘭則可能要放棄部分領土。美國據傳也提議取消制裁莫斯科當局，但這麼做需要獲得歐盟同意。