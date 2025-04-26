俄保留烏占領區成定局？川普晤澤倫斯基後 發文怒轟普亭：敷衍我

美國總統川普26日赴羅馬參加教宗方濟各喪禮前，在場邊短暫會晤了烏克蘭總統澤倫斯基。但泰晤士報前一天獲悉，川普讓俄羅斯保留烏克蘭占領區的計畫「已成定局」。同時，烏克蘭總統澤倫斯基接受強迫和平的壓力越來越大。

白宮表示，川普與澤倫斯基的會談「非常富有成效」。不過，根據一位接近川普特使威科夫（Steve Witkoff）的消息人士說法，川普認為澤倫斯基「真的沒有選擇」，只能簽署該提議。川普威脅，除非達成協議，否則將在下週退出和平進程。

威科夫向莫斯科和基輔提出的美方提案，據報包括美國正式承認俄羅斯控制克里米亞，以及事實上承認俄方控制俄軍在2022年全面入侵後占領的烏南和烏東地區。歐洲和烏克蘭則提出了對立提案，讓領土控制相關的討論取決於將在停火之後進行的談判。

一位接近威科夫的消息人士表示，「川普的觀點是，這片土地既已被占領，就不會歸還」，並指「在討論的協議是，俄占區將保持原狀，俄羅斯不會撤退，這部分已成定局」。

消息人士指出，美國認為，如果烏克蘭拒絕協議，戰爭將持續數個月，還可能拖上數年，而基輔依靠歐洲提供經費和彈藥，並補充指出，美國「經費停止實際上將產生與（今年）武器斷供一樣大的影響，因為烏克蘭用這筆錢從其他盟友購買更多武器」。

當記者問及，這對澤倫斯基是不是一個「要就要，不要拉倒」的時刻時，消息人士稱美國視此為「沒得選，只能接受」。美國人也認為，隨著歐陸轉向衰退，部分原因是川普的關稅政策，歐洲輿論將轉而反對維持烏克蘭在戰時所需的巨額開支。

不過，川普一度稱俄烏雙方「非常接近達成協議」，並呼籲基輔與莫斯科召開高層會談，「立即停止流血衝突」，卻在會晤澤倫斯基後上自家社群媒體Truth Social發文，先抱怨紐時與該報記者貝克（Peter Baker），還有歐巴馬和拜登兩位前總統對俄烏衝突的處理方式，接著譴責了俄羅斯總統普亭。

川普在貼文寫道，「普亭沒有理由在過去幾天裡，向平民區、城市和城鎮發射飛彈。這讓我覺得，或許他不想結束這場戰爭，只是在敷衍我，「必須以不同的方式來解決，透過『銀行』或『次級制裁」？太多人在死了！！！」