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吵架後首見面！川普與澤倫斯基快速對話15分鐘 對坐互看畫面曝

中央社／ 梵蒂岡26日綜合外電報導
美國總統川普今天在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。這是兩人自今年2月在白宮爭吵以來首次見面，照片顯示兩人近距離對視。圖／法新社
美國總統川普今天在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。這是兩人自今年2月在白宮爭吵以來首次見面，照片顯示兩人近距離對視。圖／法新社

美國總統川普今天在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。這是兩人自今年2月在白宮爭吵以來首次見面，照片顯示兩人近距離對視。

法新社等媒體報導，天主教教宗方濟各（Pope Francis）的喪禮今天在梵蒂岡舉行，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與川普（Donald Trump）在喪禮開始前會面。

據報導，澤倫斯基與川普進行了15分鐘的短暫對話，基輔當局形容這次會面具有「建設性」，並稱兩人今天將再次會面。

澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov）告訴記者，兩位「領袖同意於今天繼續他們的討論。相關團隊正在安排會面後續事宜」。

烏克蘭總統府已公布澤倫斯基與川普會面的照片，顯示兩人坐著面對面對視，此外還有川普、澤倫斯基、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及英國首相施凱爾（Keir Starmer）4人對話的照片。

這是川普與澤倫斯基自今年2月在白宮激烈爭吵以來的首次會面，當時雙方原本要簽署礦產協議，卻在眾目睽睽下演變成罵戰，震驚全世界。

美國總統川普今天在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。圖為澤倫斯基、川普、法國總統馬克宏與英國首相施凱爾圍在一圈交談。圖／美聯社
美國總統川普今天在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。圖為澤倫斯基、川普、法國總統馬克宏與英國首相施凱爾圍在一圈交談。圖／美聯社

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