討論和平協議？川普與澤倫斯基在教宗喪禮前會面 白宮：談話富有成效

羅馬天主教教宗方濟各的喪禮今天在梵蒂岡舉行，白宮官員表示，美國總統川普在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，進行了「非常富有成效的討論」。

路透社報導，白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）指出，川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「今天私下會面，進行了非常有成效的討論。有關此次會面的更多細節將隨後公布」。