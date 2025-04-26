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討論和平協議？川普與澤倫斯基在教宗喪禮前會面 白宮：談話富有成效

中央社／ 梵蒂岡26日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各的喪禮今天在梵蒂岡舉行，白宮官員表示，美國總統川普（左）在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，進行了「非常富有成效的討論」。圖／法新社
羅馬天主教教宗方濟各的喪禮今天在梵蒂岡舉行，白宮官員表示，美國總統川普（左）在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，進行了「非常富有成效的討論」。圖／法新社

羅馬天主教教宗方濟各的喪禮今天在梵蒂岡舉行，白宮官員表示，美國總統川普在教宗喪禮開始前，與烏克蘭總統澤倫斯基會面，進行了「非常富有成效的討論」。

路透社報導，白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）指出，川普與澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「今天私下會面，進行了非常有成效的討論。有關此次會面的更多細節將隨後公布」。

烏克蘭總統府則宣布，澤倫斯基今天在羅馬舉行的教宗方濟各（Pope Francis）喪禮場邊，與川普短暫會面。

美國總統川普出席羅馬天主教教宗方濟各的喪禮。圖／法新社
美國總統川普出席羅馬天主教教宗方濟各的喪禮。圖／法新社

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭

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