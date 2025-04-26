不提收復全土和立即加入北約！烏克蘭拋新提案 拆掉2紅線釋妥協訊號

在白宮提出一項飽受爭議的烏克蘭和平方案、被批圖利俄羅斯之際，烏克蘭領導層起草一份反提案，試圖在維護國家利益與實現和平之間尋求平衡。根據紐約時報取得的文件，這份反提案雖在軍事安全與戰後重建上提出明確要求，卻也在領土與北約問題上釋出模糊空間，顯示基輔政府在堅守底線的同時，亦為談判留下迴旋餘地。

根據紐時取得的烏方草案內容，烏克蘭未來的軍力將不受任何限制，並將在美國支持下部署「歐洲安全特遣隊」以確保國土安全，此外，凍結的俄羅斯資產也將用於修復戰爭對烏克蘭造成的毀損。

儘管上述3點幾乎可預期會遭到克里姆林宮強烈反對，但草案中的某些內容也顯示出烏方尋求妥協的跡象。草案未提及完全收復被俄羅斯占領的領土，也未堅持烏克蘭必須加入北約，這2點過去一直是烏克蘭總統澤倫斯基公開聲明中無法妥協的底線。

川普25日飛往羅馬，準備出席26日舉行的教宗方濟各葬禮；澤倫斯基原定一同前往，但其發言人表示是否成行仍取決於烏克蘭國內局勢，特別是俄軍近日對首都基輔與其他城市的攻擊已造成數十人死傷。

川普抵達羅馬後在社群媒體表示，俄烏雙方「非常接近達成協議」，並呼籲兩國高層直接會晤「完成這場談判」。稍早川普曾表示，有可能在葬禮期間與澤倫斯基場邊會面。一名不具名的烏克蘭高層官員透露，若澤倫斯基親赴羅馬，將考慮親自向川普遞交烏方新提案。

澤倫斯基25日罕見樂觀表示，「接下來幾天，可能會有幾場非常關鍵的會面，將使我們更接近讓烏克蘭獲得寧靜。」若雙方會面成行，將是澤倫斯基自今年2月訪問白宮、在公開直播中遭川普與副總統范斯當面斥責以來，兩人首度碰面。

該提案也正值華府與基輔針對和平協議輪廓意見分歧之際。澤倫斯基日前拒絕白宮提出的協議草案，該案要求美國承認俄方對克里米亞的主權，而這片烏克蘭領土在2014年被俄羅斯非法吞併。川普24日指責澤倫斯基「煽動對立」，並警告其不讓步將「拖長殺戮戰場」。

儘管爭執不斷，華府與基輔間仍有妥協空間。例如，烏方提案未強調北約入盟權利，而是指出「烏克蘭能否加入北約，取決於聯盟各成員國是否一致同意」，與澤倫斯基本人長期主張略有不同。

美方官員近期在倫敦與巴黎的會議中，重申川普反對烏克蘭加入北約的立場，但也私下告訴烏方，未來其他總統若持不同意見，該立場不具約束力。參與巴黎會議的一位人士表示：「下一任美國政府可能會同意讓烏克蘭加入北約。」與此同時，美方也明確表態不會支持限制烏克蘭軍力的提案，這是俄方一直以來的要求。

儘管川普與范斯公開支持俄羅斯對克里米亞的主權，美國官員多次向烏方保證，華府不會要求基輔跟進承認俄羅斯的領土要求，也不會要求歐洲國家照辦。

不過，儘管川普強調協議「已非常接近」，各方距離實質停火仍有長路要走。就算和平談判展開的前提是停火，俄烏兩國目前仍激烈交火。

目前最大爭議點仍是領土問題。

自2022年2月全面侵略以來，俄軍占領包括東部頓巴斯與南部通往克里米亞的大片烏克蘭領土。普亭宣稱這些地區如今「已屬俄國版圖」，並拒絕歸還。

烏方最新提案僅寫道應「全面恢復烏克蘭主權」，但未明言是否包含克里米亞或1991年獨立後的全境。提案中僅提及：「領土問題可在全面無條件停火後進一步討論。」

川普政府對於澤倫斯基提出的「收復所有領土」目標則表示「不切實際」，美方提案主張接受俄羅斯目前實際控制的區域，但遭到烏克蘭與歐洲盟友批評為「獎勵侵略」。

儘管如此，美方目前仍拒絕接受俄方提出的全面撤兵要求。川普政府一名官員表示：「那是個不合理且無法實現的要求，美國不會支持。」

美國副總統范斯本周警告，若俄烏雙方不接受「就現有戰線凍結」的提案，美國將退出談判。美方後來澄清，儘管俄方控制的領土範圍可能不再擴張，烏方仍計畫提出「領土交換」以強化防線。美國官員私下保證會協助烏克蘭爭取交換條件，但坦言難以保證俄方會接受。