普亭與美特使會談3小時 川普高喊：俄烏和平協議快要成了！

美國總統川普的特使威科夫（Steve Witkoff）25日於莫斯科與俄羅斯總統普亭會談3小時，討論美方推動結束烏克蘭戰爭的和平計畫。川普隨後在社群媒體上發文表示，雙方「非常接近達成協議」，並呼籲基輔與莫斯科召開高層會談，「立即停止流血衝突」。

路透報導，川普於26日抵達羅馬準備參加教宗方濟各葬禮。他發文指出，「多數重點已取得共識」，這是一場良好的對話日，呼籲基輔與莫斯科召開高層會談並達成協議。

烏克蘭總統澤倫斯基也預計出席葬禮，但他25日表示尚未確定能否成行。

俄羅斯與烏克蘭自2022年2月俄軍全面入侵以來，至今未再舉行直接談判。克里姆林宮外交顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）也參與會談，並在會後向媒體表示，此次會議「具建設性且非常有幫助」，不僅使雙方在烏克蘭問題上的立場更趨一致，也促進在多項國際議題上的交流。

他指出，雙方特別討論俄烏能否恢復直接談判的可能性。美方代表威科夫尚未對會談做出公開評論。

根據路透取得的文件，威科夫提出的和平方案包括：美國正式承認俄羅斯對克里米亞的控制，以及實際上承認俄方對烏南與烏東部分地區的掌控。

相較之下，歐洲與烏克蘭版本的和平文件，僅提及在停火後再處理領土爭議，並未對任何俄占地區表達承認。

雙方在解除對俄制裁、對烏安全保障安排及烏軍未來規模等議題上亦存在分歧。

澤倫斯基本周重申，承認克里米亞為俄領將違反烏克蘭憲法。他也反駁川普日前受訪時所言。川普在《時代》雜誌中表示：「克里米亞會留在俄羅斯，澤倫斯基明白這點，每個人都知道那塊地早就是他們的。」