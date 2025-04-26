川普：俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議
美國總統川普今天指出，俄羅斯和烏克蘭「非常接近」達成停火協議，並敦促雙方會面以完成這項協議。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出：「與俄羅斯和烏克蘭會談的美好一天。他們非常接近達成協議，兩國非常高的階層現在應該會面，以完成這項協議。」
川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天稍早搭乘空軍一號（Air Force One）已抵達羅馬，將出席教宗方濟各（Pope Francis）26日的葬禮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言