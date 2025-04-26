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俄烏和談接近成功？ 川普呼籲：俄烏直接舉行高層會談 完成和平協議

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俄烏和談接近成功？ 川普呼籲：俄烏舉行高層會談

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普25日表示，俄烏應該直接展開高層會談，完成和平協議，並稱俄烏雙方已經同意和平協議大多數的重點。

美國特使威科夫（Steve Witkoff）25日與俄羅斯總統普亭會面，討論俄烏和談的相關議題；據了解，兩人會面長達3小時，並有建設性的對話；普亭的顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，俄烏未來重新展開直接對談是討論的重點之一。

川普25日與第一夫人梅蘭妮亞（Melania）搭乘空軍一號前往羅馬，參加教宗方濟各的葬禮；媒體在空軍一號上詢問他是否會與烏克蘭總統澤倫斯基見面，川普對此沒有回答。

川普25日先是在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，俄烏之間的和平談判非常順利，不過川普也指出，澤倫斯基尚未簽署美烏礦產協議，希望盡快簽署。

川普在抵達羅馬之後，他又再度發文表示，美方25日與俄烏兩邊都有良好的對話和會面，並稱俄烏之間非常接近達成和平協議；川普說，兩邊應該展開非常高的高層會面，以完成和平協議。

川普說，兩邊已經同意協議中大部分的重點，應該現在就停止殺戮，美國會在需要的地方出現，協助停止這場殘酷、毫無意義的戰爭。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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