美烏礦產協議一波三折 川普：澤倫斯基還沒有簽

美國總統川普上周預告，美國將在24日與烏克蘭簽署礦產協議，不過川普25日表示，烏克蘭總統澤倫斯基尚未簽署礦產協議。

川普17日預告，美國預計本周與烏克蘭簽署礦產協議。不過，川普25日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，澤倫斯基還沒有簽下與美國締結稀土協議的最終文件；川普說，這項協議至少已經遲到3周，川普希望烏克蘭能夠立即簽署。

川普也表示，俄烏之間的和平協議的談判非常順利，預期不久之後就會獲得成功。

川普於2月底在白宮與澤倫斯基會面，當時兩人預定在白宮橢圓辦公室（Oval Office）會談後，共同舉行記者會，並簽署美烏礦產協議，不過雙方卻在媒體前爆發爭執；澤倫斯基在會談後離開白宮，雙方並未簽署協議，礦產協議至今尚未完成簽署。