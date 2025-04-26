美要俄做出何種讓步？ 彭博：接受烏克蘭擁有軍隊

（德國之聲中文網）據彭博社（Bloomberg News）4月24日報道，消息人士表示，美國將要求俄羅斯接受烏克蘭發展自身裝備齊全的軍隊和國防工業的權利，反對俄方堅持將烏克蘭大規模“去軍事化”作為結束戰爭的條件。

普京一直將烏克蘭的“去軍事化”作為戰爭目標之一。在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭幾周後，普京政府在一份協議草案中提議對烏克蘭未來的軍事規模進行嚴格限制，包括將烏克蘭軍隊規模削減一半以上並大幅削減其坦克、火炮和火箭發射器的數量。若同意讓烏克蘭保持軍力，將意味普京不得不放棄這一主要戰爭目標。

彭博社在報道中說，這表明美國總統特朗普的政府正在尋求克裡姆林宮和烏克蘭都做出一些讓步。報道還稱，特朗普政府還希望莫斯科歸還烏克蘭的扎波羅熱核電站。俄羅斯在2022年全面入侵烏克蘭初期佔領了該核電站 。不願透露姓名的知情人士稱，扎波羅熱核電站歸還給烏克蘭後，該設施將由美國控制，為雙方提供能源。知情人士補充說，該計劃的細節尚未確定，仍有可能發生變化。

知情人士還稱，美國還希望確保烏克蘭擁有第聶伯河的通行權，並要求俄羅斯歸還在哈爾科夫地區佔領的烏克蘭領土。普京要求承認其對烏克蘭盧甘斯克、扎波羅熱、頓涅茨克和赫爾松四州的全部主權，盡管俄羅斯並未完全佔領這些地區。

在上周巴黎舉行的一次會議上，特朗普團隊向歐洲和烏克蘭提出了結束戰爭的提議，其中包括美國將承認烏克蘭的克裡米亞地區屬於俄羅斯，同時凍結目前的戰線，這實際上是將大多數被俄羅斯佔領的烏克蘭領土置於莫斯科的控制之下。

俄羅斯外長拉夫羅夫本周四（4月24日）晚接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時表示，盡管他認為與美國達成的結束烏克蘭戰爭的協議中有一些具體要點仍需“微調”，但“我們正朝著正確的方向前進”，俄羅斯“已准備好達成協議”。

俄邊談邊進攻

俄羅斯本周四凌晨對基輔發動了今年以來最大的空襲，造成至少12人喪生，數十人受傷。這迫使烏克蘭總統澤連斯基提前結束對南非的訪問。澤連斯基在離開南非前告訴記者：“如果沒有無條件停火，我們就無法談論紅線問題。”

澤連斯基周四晚間還表示，俄軍以周四對基輔的襲擊為掩護，對沿約1000公裡前線的烏克蘭陣地發動了近150次進攻。

特朗普對俄羅斯襲擊基輔表示不滿，稱這些襲擊是“不必要的”，發生的時機“非常糟糕”。此前，特朗普再次向烏克蘭總統澤連斯基施壓，指責他破壞和談。澤連斯基多次排除割讓烏克蘭領土的可能性。特朗普本周表示，“我認為我們與俄羅斯已經達成協議。我們必須與澤連斯基達成協議。”他稱，原以為與澤連斯基打交道可能更容易，但迄今卻更困難。本周四，特朗普在白宮橢圓形辦公室會見挪威首相斯特勒，被記者問及俄羅斯在俄烏沖突談判中將做出何種讓步時，特朗普回答說，俄羅斯停止戰爭，而不是佔領整個烏克蘭已經是“相當大的讓步”。

本周五，美國特使史蒂夫·維特科夫（Steve Witkoff）抵達莫斯科，並與普京會面。克裡姆林宮發布了一段普京和維特科夫互相問候的短視頻。視頻中可以聽到維特科夫問道：“總統先生，您好嗎？”“很好，很好，謝謝，”普京罕見地用英語回答道。兩人隨後握手。普京的外交政策助理尤裡·烏沙科夫（Yuri Ushakov）和國際合作特使基裡爾·德米特裡耶夫（Kirill Dmitriev）也參加了會面。

德國政府的立場

鑑於俄美就結束戰爭進行的談判，德國政府強調了烏克蘭獨立的重要性。德國政府副發言人克裡斯蒂安·霍夫曼（ Christiane Hoffmann）周五在柏林表示，“維護烏克蘭主權至關重要“，”沒有烏克蘭的同意，就不會達成任何和平協議“。她說，德國政府原則上歡迎美俄之間的談判，”但我們也清楚地知道，這不能是以犧牲烏克蘭利益為代價的強制的和平。“霍夫曼強調烏克蘭未來仍將需要強大的武裝力量，“這是烏克蘭能夠獲得的最重要的安全保障”。她還補充道，烏克蘭未來加入歐盟的道路必須保持暢通。

（彭博社、法新社等）

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