美擬促俄承認烏「自主國防權」

彭博資訊廿四日引述知情人士報導，美國將在下一輪會談要求俄羅斯承認烏克蘭擁有自主國防權，並保留軍隊與軍工產業。該報導稱，此舉將直接挑戰普亭此前主張的「烏克蘭去軍事化」。

前述知情人士說，美國總統中東特使威科夫廿五日訪俄時，會當面向總統普亭提出相關議題。

外界批評川普政府提出的和平協議方案太偏俄方，包括要求烏克蘭放棄加入北約（ＮＡＴＯ），若美方堅持讓基輔保有軍事能力，相當於迫使普亭放棄「去軍事化」的主要戰爭目標之一。

在三年多前俄烏開戰後雙方的初步談判中，俄方曾提出大幅削減烏軍規模的條件，包含砍半兵力，限制戰車、火砲與多管火箭系統的數量，引發外界擔憂烏克蘭未來面對威脅時將陷入毫無抵抗能力的窘境。因此能否讓烏克蘭自行決定未來軍力規模，將成雙方談判重點。

除了軍事議題，川普政府也將要求俄方歸還俄烏戰爭初期占領的烏克蘭札波羅熱核電廠。

美國也將要求俄國將札波羅熱核電廠交由美方接管，由美方負責為俄烏雙方供應能源。但相關細節仍在協商中，最終版本可能調整。

除了保有軍力，美方也希望確保烏克蘭擁有其境內第聶伯河的通行權，並要求俄方歸還目前在烏克蘭哈爾科夫地區的俄占區。