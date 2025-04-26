川普：俄未占烏全境 就是最大讓步

對俄軍廿四日凌晨空襲烏克蘭首都基輔，釀成逾百人傷亡，美國總統川普同日除了在自創社群媒體發文表達不悅，並在當天下午會見來訪的挪威首相斯托爾時指稱，美方希望盡快促成俄烏戰爭結束，「未來幾天將很重要」。川普還說，對俄烏和談，他心中有個期限，認為將在兩周內出現進展。

媒體問到俄羅斯持續轟炸烏克蘭，川普是否考慮加大對俄制裁力道？川普說，不願現在回答，必須看俄烏未來是否達成和平協議。不過他也說，若俄方繼續轟炸，他不會開心，「有事情會發生」，而且他已向俄國施加很大壓力，否則普亭不會想談判，普亭希望達成協議，大家很快就會知道這是真的假的。

川普還說，俄烏和談要雙方都同意，除了俄國，也需烏克蘭點頭，而烏克蘭遭俄軍猛攻，「我相信烏克蘭也希望達成協議」。

在場的美國國務卿魯比歐也說，美方已提供俄烏前進的方向和達成和平的終線，但需雙方均點頭同意，而俄軍對基輔的空襲應提醒世人，為何這場戰爭有必要結束，「真的太可怕了」。

至於俄方做出哪些讓步，川普答道，俄方願停止戰爭，願不占領烏克蘭全境，「這就是最大讓步」。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）引述多位美國盟邦外交人員報導，他們都對川普前述說法感到不安，這恐向普亭和中國大陸國家主席習近平等人士發出危險訊號，即非法征服能獲得獎勵回報，也會使歐洲或其他國家覺得缺乏安全保障。

媒體提問川普，若美方最後停止介入俄烏和談，是否也不會再提供烏克蘭愛國者飛彈，也不會再與烏克蘭分享俄軍情資？川普則說，這要看接下來會發生什麼事，他相信俄烏會達成協議，媒體應在兩周後再問他此一問題。

川普的中東特使威科夫，廿五日在莫斯科和普亭會面。路透同日報導稱，這就是川普所謂終結俄烏戰爭的一個外交關鍵時刻。

俄國外長拉夫羅夫廿四日也聲稱，俄方已準備好就俄烏問題達成協議，但具體內容有待進一步協調。

另外，基輔市長克里契科廿四日則在接受英國廣播公司（ＢＢＣ）專訪時直言，在川普要烏克蘭接受領土讓步的壓力越來越大下，烏克蘭恐不得不放棄領土，作為與俄羅斯達成和平協議的一環。

這位五十三歲的前拳王說，「其中一個方案是放棄領土。這並不公平，但為了和平，為了暫時的和平，也許這可以算得上一個解決方案，（但是）暫時性的」。但他強調，烏克蘭人民「永遠不會接受俄國占領」。

該專訪稱，克里契科是俄烏開戰三年多來，公開表示烏克蘭恐被迫放棄領土的該國最高層級政治人物之一，儘管他指稱只是權宜之計。

在美國時代雜誌廿五日刊登的專訪中，川普表明，俄國將保有二○一四年兼併的克里米亞，烏克蘭總統澤倫斯基「也會理解」，「大家都會理解」，因為俄國已長期握有克里米亞。該專訪是廿二日在白宮進行。