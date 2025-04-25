俄烏戰爭很快達成和平？川普：俄國將持續掌控克里米亞

美國總統川普日前接受時代雜誌（Times）專訪，川普說，俄羅斯會持續掌控克里米亞，並質疑烏克蘭沒有辦法拿回克里米亞。

針對川普曾說過，會在上任後24小時之後結束俄烏戰爭，川普說，那是誇大了，只是要強調他會結束俄烏戰爭；川普並表示，這不是他的戰爭，而是前總統拜登的戰爭。

川普認為，俄烏戰爭不久之後就會結束，並認為，俄烏已經非常接近達成和平協議，指俄羅斯總統普亭是因為川普才想要談判，否則普亭會想要占領烏克蘭，「如果美國總統是其他人，不會有機會。」

川普說，他不認為烏克蘭會加入北約，並認為，由於烏克蘭當初有可能加入北約，才導致戰爭爆發。

外傳美方已向烏克蘭提案和平協議的條件，其中包括美方承認遭俄國併吞的克里米亞是俄國領土；烏克蘭總統澤倫斯基22日表示，烏克蘭不會合法承認俄國占領克里米亞，認為這沒有討論的餘地，這項條件違背烏克蘭的憲法。

針對克里米亞，川普表示，當初是歐巴馬政府將克里米亞送給了俄國，並認為烏克蘭沒有辦法把克里米亞拿回來；川普並表示，如果當初他是美國總統，俄國無法奪取克里米亞。

川普並表示，俄國未來會持續掌控克里米亞，澤倫斯基也明白這點，大家都明白這點；克里米亞已經長時間隸屬於俄國。