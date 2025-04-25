若承認俄吞併克里米亞 世界面臨哪些風險？「危險先例」恐影響台灣

（德國之聲中文網）據《華盛頓郵報》、《華爾街日報》和彭博社等媒體報導，美國向其歐洲盟國轉交的一份秘密文件包含促成俄烏停火的建議。其中最重要的一點是承認俄羅斯對其2014年吞併的克里米亞半島擁有控制權。美國本期待烏克蘭方面在本周四之前就此做出答覆。

烏克蘭如何反應？

基輔方面沒有立即對有關報導做出回應。最早做出反應的是克里米亞韃靼族的代表楚巴羅夫（Refat Tschubarow），他在接受自由電台（Radio Liberty）採訪時說，川普政府只是想通過涉及領土退讓的建議試探烏克蘭領導人，川普一直堅稱沒有領土讓步就不可能結束戰爭、實現持久和平。

稍後，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問雷什申科（Serhij Leschtschenko）在接受烏克蘭電視台採訪時表示，在與美方的會談中，沒有具體談及承認克里米亞為俄羅斯一部分，基輔也不同意這樣做。

此後，澤倫斯基才出面表態。他周二在基輔回答記者提問時說，烏克蘭不會承認俄羅斯對克里米亞的侵佔，因為這是違反烏克蘭憲法的。「克里米亞不能討價還價」，澤倫斯基強調，該半島是烏克蘭領土。

川普隨後表示，烏克蘭總統的表態「對與俄羅斯的和平談判非常不利」。「如果他們想要克里米亞，為什麼不在11年前為之戰鬥，而是沒打一槍就交給了俄羅斯？」川普周三在自己的社交平台Truth Social上寫道。

有哪些風險？

美國羅伯特．蘭星全球威脅與民主研究所（RLI）在一份報告中，分析了承認俄羅斯吞併克里米亞給國際秩序帶來的風險。報告認為，這將「意味著美國外交政策的根本性轉變，標志著與實行數十年的保衛領土完整的法治原則的決裂」。

專家強調，承認克里米亞被吞併首先是對國際准則的戰略打擊。它將破壞國際法所保障的領土完整不受侵犯原則，削弱二戰以來確立的法治秩序。這又會鼓勵其他專制國家，如中國或土耳其等，試圖改變現有領土邊界。

其次，這將導致西方陣營內部盟國之間的疏離。烏克蘭將把這一步驟視為背叛，而北約和歐盟的東歐成員國則將視之為對俄羅斯侵略者的投降。

第三，這一舉措會影響到美國的內政，引發跨黨派的反彈，以及有關川普真實意圖何在的質疑，尤其是聯繫到有關他是否長年以來與莫斯科有某種聯繫的猜測。

此外，蘭星研究所還警告，承認俄羅斯吞併克里米亞將嚴重損害美國支持全球民主法治的可信度，尤其是在那些受到更多專制壓力的國家。

「危險的先例」

烏克蘭政治學者費森科（Wolodymyr Fesenko）認同上述分析。他在接受德國之聲採訪時表示，克里米亞問題是一條「紅線」，失去克里米亞對烏克蘭是「絕對不可接受的」，在法理上承認俄羅斯吞併克里米亞將制造一個「非常危險的先例」。

而且不僅是對烏克蘭，而是對全世界而言，如果考慮到中國對台灣和其他地區的領土主張的話。費森科認為，美國國務卿魯比歐日前臨時取消與歐洲國家外長會面的倫敦行程，會議降級為顧問會談，說明被媒體廣為報導的美方和平建議實際上遭到了拒絕。

德國外交政策學會（DGAP）的專家安德拉斯．拉茨（Andras Racz）也認為，不會很快取得外交突破。「烏克蘭方面拒絕了美國的建議，這不讓人意外」，他說，否則這意味著基輔要正式承認克里米亞被吞併，以及實際上放棄被俄羅斯佔領的烏克蘭領土。

倫敦會議泡湯之後，觀察人士在推測，華盛頓下一步會如何走。美國副總統范斯周三表示，烏克蘭和俄羅斯都必須讓出其目前控制的部分地區。他說，美國向俄烏雙方提出了「明確的建議」。范斯警告，「現在到時候了，要麼他們同意，要麼美國就將退出這一進程。」

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