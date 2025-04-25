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俄烏停火有望？俄外長稱準備與美達成協議 但一些內容「需微調」
俄羅斯外交部長拉夫羅夫24日表示，克里姆林宮「準備」與美國就烏克蘭問題「達成協議」，但也表示，一些內容需要進行「微調」。
拉夫羅夫接受CBS節目「Face the Nation」採訪時表示，「美國總統相信，我也覺得確實如此，我們正往正確的方向邁進」。
根據基輔獨立報與烏克蘭真理報轉述，拉夫羅夫說，川普的聲明提到一分協議，「我們已經準備好達成協議，但仍有一些具體要點，這分協議的內容需要進行微調，我們正忙於這個具體的過程，美國沒有詳細說明協議的內容」。
根據此前新聞，烏克蘭首都基輔24日晚間遭到俄軍大規模飛彈與無人機攻擊，至少10人死亡，90人受傷，也是基輔好幾個月以來傷亡最慘重的一次襲擊，美國總統川普上自家社群平台發文，「我對俄國攻擊基輔感到非常不高興。這沒有必要，時機也非常糟糕。弗拉迪米爾，住手！每周有五千名士兵死亡。讓我們完成和平協議」。
「Face the Nation」主持人貝農（Margaret Brennan）詢問，烏克蘭3月已表示準備好停火之後，殺害平民的意義為何。對此，拉夫羅夫答稱，「我們只針對軍事目標，或是軍方使用的民間場所」，並補充道，「普亭總統已經多次表達這一點了，這次也沒有不同」。
CBS新聞指出，拉夫羅夫表明24日襲擊基輔是有意為之，主張「如果這是烏克蘭軍隊使用的目標」，那國防部長和戰地指揮官「有攻擊的權利」。
不過，拉夫羅夫表示，就與烏克蘭的會談而言，有「幾個跡象顯示我們正往正確的方向邁進」。其中，他將川普列為「可能是地球上唯一一位認識到需要解決此一局勢根本原因的領導人」。
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