快訊

命運一樣！黃呂錦茹、柯文哲逃不過「偵查第2次」 羈押禁見理由曝光

中職／雨下不停…新莊悍將vs.桃猿延賽 今看不到李珠珢了

聽新聞
0:00 / 0:00

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭首都基輔市長克里契科。美聯社
烏克蘭首都基輔市長克里契科。美聯社

俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4年之際，美國總統川普提出一項和平構想，內容疑似包括美國承認克里米亞為俄國領土，引發國際輿論爭議。對此，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在接受BBC訪問時坦承，烏克蘭或許需要在與俄羅斯的和平協議中做出領土讓步。

克里契科說，「其中一種情景是... 放棄領土。這不公平，但為了和平，暫時的和平，也許這能成為一個解決方案，暫時的。」然而，這位53歲的前拳擊冠軍轉型政治家強調，烏克蘭人民「永遠不會接受俄羅斯的占領」。

他的發言是在俄羅斯發動飛彈和無人機襲擊基輔後的幾小時，這次襲擊造成12人死亡，80多人受傷，是幾個月來俄羅斯對烏克蘭首都的最致命襲擊之一。

自2022年俄羅斯總統普亭發動全面入侵烏克蘭以來，莫斯科目前控制了約20%的烏克蘭領土。

克里契科24日接受BBC Radio 4節目《Today》訪問時表示，他「負責烏克蘭的首都」，並將基輔形容為這個戰火紛飛國家的「心臟」。

他指出，烏克蘭總統澤倫斯基可能被迫採取一個「痛苦的解決方案」來達成和平。

克里契科和澤倫斯基是政治對手，曾多次指控澤倫斯基及其團隊試圖削弱他的權威。當被問及澤倫斯基是否與他討論過可能的解決方案細節時，克里契科直言「沒有」，稱澤倫斯基自己處理這些事，這不是他的職責。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

俄空襲基輔 至少12死90傷 川普籲普亭停手

美國不管俄烏了？網酸「川普根本沒幫忙」：軍工股、黃金要飆了

俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應

川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

相關新聞

為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

在俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4年之際，美國總統川普提出一項和平構想，內容疑似包括美國承認克里米亞為俄國領土，引發國際輿論爭議...

克里米亞主權恐成川普和平計畫的絆腳石 BBC曝澤倫斯基拒讓步4原因

在俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4年之際，美國總統川普提出一項和平構想，內容疑似包括美國承認克里米亞為俄國領土，挑動烏克蘭主權底...

俄烏和平談判 范斯撂重話「務必達成協議」：否則美國撒手不管

美國副總統范斯今天警告說，俄羅斯與烏克蘭務必要達成和平協議，否則華府將停止促成俄烏停火的努力

俄空襲基輔 至少12死90傷 川普籲普亭停手

俄烏戰爭進入和談階段，但俄軍卻於24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷；川普總統24日要...

俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯夜間對基輔一棟住宅大樓發動致命攻擊，造成12...

挑戰普亭的去軍事化要求！川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業

彭博資訊引述多位知情人士報導，美國將要求俄羅斯在和平協議中，接受烏克蘭擁有完善軍隊與國防工業的權利，此舉被視為川普政府針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。