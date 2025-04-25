為和平不得不犧牲？俄致命空襲首都後 基輔市長：烏恐須領土讓步

在俄羅斯入侵烏克蘭邁入第4年之際，美國總統川普提出一項和平構想，內容疑似包括美國承認克里米亞為俄國領土，引發國際輿論爭議。對此，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在接受BBC訪問時坦承，烏克蘭或許需要在與俄羅斯的和平協議中做出領土讓步。

克里契科說，「其中一種情景是... 放棄領土。這不公平，但為了和平，暫時的和平，也許這能成為一個解決方案，暫時的。」然而，這位53歲的前拳擊冠軍轉型政治家強調，烏克蘭人民「永遠不會接受俄羅斯的占領」。

他的發言是在俄羅斯發動飛彈和無人機襲擊基輔後的幾小時，這次襲擊造成12人死亡，80多人受傷，是幾個月來俄羅斯對烏克蘭首都的最致命襲擊之一。

自2022年俄羅斯總統普亭發動全面入侵烏克蘭以來，莫斯科目前控制了約20%的烏克蘭領土。

克里契科24日接受BBC Radio 4節目《Today》訪問時表示，他「負責烏克蘭的首都」，並將基輔形容為這個戰火紛飛國家的「心臟」。

他指出，烏克蘭總統澤倫斯基可能被迫採取一個「痛苦的解決方案」來達成和平。

克里契科和澤倫斯基是政治對手，曾多次指控澤倫斯基及其團隊試圖削弱他的權威。當被問及澤倫斯基是否與他討論過可能的解決方案細節時，克里契科直言「沒有」，稱澤倫斯基自己處理這些事，這不是他的職責。