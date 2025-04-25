快訊

首爾人氣地標COEX傳火警！餐廳狂竄濃煙 緊急疏散民眾

日本長野爆重大車禍！4學生駕小客車撞橋身亡 車輛嚴重毀損

康橋單車環島車禍！他南迴公路目睹師生「自律騎車」讚：沒法再挑剔了

俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應

中央社／ 基輔24日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯夜間對基輔一棟住宅大樓發動致命攻擊，造成12人喪生，俄方所使用的飛彈由北韓供應，證實路透社先前的報導。

烏克蘭軍方消息人士告訴路透社，北韓KN-23（KN-23A）型飛彈在俄羅斯發動大規模空襲期間擊中基輔市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）一個住宅區。

澤倫斯基在社群媒體X上寫道：「根據初步資訊，俄羅斯使用一枚北韓製造的彈道飛彈。我方特別部門正在查證所有細節。」

俄羅斯未對澤倫斯基的說法發表任何評論。俄國和北韓都否認有違反聯合國禁運措施的武器轉運行為。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後在國際上遭到孤立，俄國與北韓的軍事合作隨之迅速發展。

烏克蘭方面表示，北韓供應俄國大量砲彈和火箭系統、數以千計士兵和彈道飛彈；俄羅斯從2023年底開始使用北韓彈道飛彈攻擊烏克蘭。

烏克蘭軍事情報機構指出，截至2025年初，平壤當局已供應俄羅斯148枚KN-23和KN-24型彈道飛彈。

烏克蘭消息人士表示，KN-23（KN-23A）型飛彈可搭載重達1公噸的彈頭，威力比俄國同類型飛彈還要強大。

在初步通報中，基輔當局稱這次俄羅斯空襲共使用7枚彈道飛彈，大致可識別為伊斯坎德-M型（Iskander-M）或KN-23型。

北韓涉入烏克蘭戰事不僅引發歐洲各國關切，也使得南韓和其亞洲盟友感到不安，擔心北韓汲取的戰爭經驗未來恐怕會被拿來對付這些國家。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

忙著斡旋和平協議…俄軍空襲基輔 川普不滿：時機點非常差勁

大規模空襲！基輔遭致命攻擊釀至少9死63傷 澤倫斯基縮短行程急返烏

克里米亞之爭：烏克蘭堅持談判寸土不讓，川普指責澤倫斯基

相關新聞

挑戰普亭的去軍事化要求！川普擬施壓俄國 允烏保有軍力與防禦工業

彭博資訊引述多位知情人士報導，美國將要求俄羅斯在和平協議中，接受烏克蘭擁有完善軍隊與國防工業的權利，此舉被視為川普政府針...

川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

俄羅斯24日連夜用飛彈和無人機轟炸基輔，造成至少12人死亡，是今年基輔遭受的最大規模襲擊。對此美國總統川普罕見發文譴責，...

俄烏和平談判 范斯撂重話「務必達成協議」：否則美國撒手不管

美國副總統范斯今天警告說，俄羅斯與烏克蘭務必要達成和平協議，否則華府將停止促成俄烏停火的努力

俄國空襲基輔釀12死 澤倫斯基：飛彈由北韓供應

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯夜間對基輔一棟住宅大樓發動致命攻擊，造成12...

俄烏和談心中有期限 川普：2周之後再問我

俄軍24日空襲烏克蘭首都基輔，美國總統川普說，如果俄國不停止轟炸烏克蘭，他會不開心，並威脅說「有事情會發生」；川普也說，...

不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰 未來幾天非常重要

美國總統川普推動俄烏停火之際，今天對烏克蘭首都基輔遭俄羅斯飛彈襲擊表達不悅並表示，美國希望盡快促成戰爭結束，「未來幾天將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。