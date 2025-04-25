川普稱「俄未占領整個烏克蘭已是大讓步」 美盟邦示警：恐發錯訊號

俄羅斯24日連夜用飛彈和無人機轟炸基輔，造成至少12人死亡，是今年基輔遭受的最大規模襲擊。對此美國總統川普罕見發文譴責，要普亭 「住手」，他當天稍晚在白宮對記者說，和平談判已取得重大進展，認為俄羅斯願意停止占領整個烏克蘭已是很大的讓步。

路透報導，川普24日在社群平台上發文，直指俄羅斯對烏克蘭的空襲「毫無必要，時機更是糟糕」，並點名普亭「住手！讓我們完成和平協議。」隨後，在與挪威首相斯托爾（Jonas Gahr Store）會晤前，他向媒體透露，自己已為俄烏衝突設定談判期限，若屆時仍無進展，美方立場將出現轉變。

川普隨後於白宮表示，美國政府對俄烏雙方都施加很大壓力，認為普亭想達成協議，很快就會知道答案。當被問及俄羅斯做出哪些讓步時，川普回應：「他們願意停戰，並停止占領整個烏克蘭，這就是很大的讓步。」

他並透露，未來幾天將是關鍵時刻，談判仍在密集進行中，「我認為我們會達成協議，距離成功已非常接近。」

CNN引述引述多名美國盟邦的外交人員說法，他們都對川普的說法感到不安，認為這恐怕會向普亭和中國國家主席習近平等人發出危險訊號，即非法征服能得到獎勵與回報，也會讓歐洲或其他國家感覺缺乏安全保障。

美國特使威科夫（Steve Witkoff）預計25日將與普亭會面。儘管歐美與烏克蘭官員日前於倫敦的會談已有進展，歐洲多國仍憂心，川普可能急於促成協議，導致談判節奏過快、內容未盡周延。

有歐洲外交官指出：「現實主義來看，任何讓俄國點頭的協議，對烏克蘭來說都不理想；但基於現況，烏克蘭也許必須接受一個次佳選項。」

事發時人在南非訪問的烏克蘭總統澤倫斯基表示，沒看到華府對俄羅斯施壓的跡象，稱烏克蘭準備與俄羅斯談判就是巨大的妥協，第一步必須是停火。

澤倫斯基稍早在X引述初步情報稱，俄羅斯疑似在此次攻擊中使用北韓火星-11A型（KN-23）彈道飛彈。他表示，已派相關單位展開調查，若最終證實俄軍使用北韓飛彈，將進一步證明朝俄聯盟的犯罪性質。