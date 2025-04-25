快訊

台南地牛翻身！ 上午6時10分東山規模4.1淺層地震 最大震度4級

超扯！檢調搜索「不小心」帶走重要公文 宜蘭領罷免連署書只剩1天

今明濕涼不排除劇烈天氣 吳德榮：周日好轉 下周一再有鋒面快閃

不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰 未來幾天非常重要

中央社／ 華盛頓24日專電
美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

美國總統川普推動俄烏停火之際，今天對烏克蘭首都基輔遭俄羅斯飛彈襲擊表達不悅並表示，美國希望盡快促成戰爭結束，「未來幾天將會非常重要」。他也說，俄烏雙方都想要和平、希望達成協議；美國對雙方都施加很大的壓力。

川普（Donald Trump）今早在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文指責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）說：「俄羅斯襲擊基輔令我不高興。」

他寫道，「沒有必要，時機非常不對」，呼籲蒲亭停止，並喊話，「讓我們搞定和平協議！」

川普下午在白宮會見來訪的挪威首相斯托爾（JonasGahr Stoere），會後兩人一同接受媒體訪問。川普表示，兩人談論了貿易、俄烏戰爭等議題，斯托爾也說，推動俄烏戰爭終結，美國的參與至關重要。

川普表示，美國希望盡快促成這場戰爭結束，目前已取得許多進展，「看看接下來會怎樣，未來幾天將會非常重要」。

一同在場的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也說，這場戰爭是可以結束的，美國已向俄烏雙方展現一條前進的道路，讓他們看到了終點線，並討論相關想法，只需要他們雙方都同意。昨天的飛彈攻擊事件提醒大家，為何這場戰爭非結束不可，「真的太可怕了」。

川普指出，達成協議需要雙方配合，也需要烏克蘭有意願，但他們正遭受嚴重攻擊。

他表示，俄烏雙方都想要和平，目前情況很複雜，但他仍認為，雙方都希望達成協議。美國對雙方都施加了很大的壓力。

對於媒體問及蒲亭做了什麼來推進俄烏和平協議，川普回應表示，「停止企圖佔領整個國家，這已是相當大的讓步」。

美聯社報導，俄羅斯以飛彈、無人機夜襲基輔，造成至少12人喪生、90人受傷。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 烏克蘭

延伸閱讀

陸稱未與美國進行任何經貿談判 川普駁斥

俄彈襲基輔 川普籲普亭停手

美12州聯合告川普 白宮批獵巫

市場大跌能逼川普退讓？專家：投資人不要太一廂情願

相關新聞

俄彈襲基輔 川普籲普亭停手

烏克蘭首都基輔廿四日遭到俄國大規模飛彈與無人機攻擊，至少十人死亡、九十人受傷，ＢＢＣ說，這是基輔今年遭遇的最致命攻擊。美...

俄烏和平談判 范斯撂重話「務必達成協議」：否則美國撒手不管

美國副總統范斯今天警告說，俄羅斯與烏克蘭務必要達成和平協議，否則華府將停止促成俄烏停火的努力

不滿俄襲基輔 川普：推動俄烏停戰 未來幾天非常重要

美國總統川普推動俄烏停火之際，今天對烏克蘭首都基輔遭俄羅斯飛彈襲擊表達不悅並表示，美國希望盡快促成戰爭結束，「未來幾天將...

俄烏和談心中有期限 川普：2周之後再問我

俄軍24日空襲烏克蘭首都基輔，美國總統川普說，如果俄國不停止轟炸烏克蘭，他會不開心，並威脅說「有事情會發生」；川普也說，...

川普：澤倫斯基的聲明傷害和談

外傳美國提議承認俄羅斯擁有克里米亞作為俄烏談和條件之一，烏克蘭總統澤倫斯基表明，烏克蘭不會承認俄國占領克里米亞；美國總統...

曾批高層將領對烏作戰方式 俄法院以「欺詐罪」判前陸軍少將5年

俄羅斯國營媒體報導，俄羅斯法院今天以欺詐罪名，判處一名曾批評莫斯科軍事領導階層的陸軍指揮官5年徒刑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。