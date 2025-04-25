川普：澤倫斯基的聲明傷害和談

外傳美國提議承認俄羅斯擁有克里米亞作為俄烏談和條件之一，烏克蘭總統澤倫斯基表明，烏克蘭不會承認俄國占領克里米亞；美國總統川普廿三日說，澤倫斯基這種說法傷害和平談判。

美國、英國、歐盟和烏克蘭官員廿三日於英國倫敦會面，推動俄烏和平協議；外傳美方上周已向烏克蘭提案和平協議的條件，包括美方承認遭俄國併吞的克里米亞是俄國領土。

俄羅斯於二○一四年入侵克里米亞，被認為是非法併吞該地區；澤倫斯基廿二日表示，烏克蘭不會承認俄國占領克里米亞，這項條件違背烏克蘭憲法，沒有討論餘地。

川普廿三日在社群媒體上表示，澤倫斯基的聲明傷害烏克蘭與俄國和平談判，並稱烏克蘭在美國歐巴馬政府時期就失去克里米亞，也認為克里米亞不是討論重點。

川普說，沒有人要求澤倫斯基承認克里米亞是俄國領土，並認為如果澤倫斯基想要克里米亞，他為什麼沒有在十一年前奮力爭取；川普說，多年來克里米亞一直是俄國潛艦主要基地。

川普說，澤倫斯基煽動性聲明讓戰爭難以停止；烏克蘭的情況非常緊急，澤倫斯基可以擁有和平，也可以再打三年仗，把整個國家輸掉。

川普說，他與俄國沒有關聯，但希望拯救每周無謂犧牲的俄烏軍人；澤倫斯基的聲明沒有任何用處，只會延長「殺戮戰場」，而沒有人希望看到這個結果。

川普表示，俄烏之間已非常接近達成和平協議，認為「沒有籌碼的男人」應該完成這件事，達成協議。

白宮新聞秘書李維特廿三日表示，川普並未要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，指沒有人要求他們這麼做；川普只是希望雙方能夠坐上談判桌，了解到這場殘忍的戰爭已經持續太久了。

李維特說，川普很受挫，逐漸失去耐性，川普希望為世界做對的事情，希望看到和平，也希望殺戮停止，但必須是兩邊都願意這麼做；李維特說，澤倫斯基顯然正走向錯誤方向。

對於川普的指責，澤倫斯基說，烏克蘭對盟國心懷感激，但希望美國能信守過去的決定，並附上川普第一任期內發表拒絕承認俄羅斯擁有克里米亞主權的聲明連結。

澤倫斯基要求俄方必須先全面停火，雙方才能開始談判。