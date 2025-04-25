俄彈襲基輔 川普籲普亭停手

烏克蘭首都基輔廿四日遭到俄國大規模飛彈與無人機攻擊，至少十人死亡、九十人受傷，ＢＢＣ說，這是基輔今年遭遇的最致命攻擊。美國總統川普在社群媒體發文表示不滿，呼籲俄國總統普亭停手。

法新社記者親眼目睹隨著防空警報響起，數十名居民擠入一棟大樓地下室的防空避難所。基輔上一次遭遇飛彈攻擊是在四月初，當時至少有三人受傷。

基輔市長克里契科說，基輔遭十四架無人機和十枚飛彈攻擊，救援行動持續進行，以救出受困廢墟的民眾。

烏克蘭總統澤倫斯基說，他將縮短南非訪問行程提前返國。他在社群媒體Ｘ上表示，在美國提議下，烏克蘭同意全面停火與停止攻擊已四十四天，但俄國卻持續殺害烏克蘭民眾。

他說，廿四日除了基輔遇襲，俄軍還動用包括彈道飛彈在內的近七十枚飛彈與一百五十架攻擊無人機，空襲烏克蘭各地，破壞十分嚴重，必須對俄國施加「更大壓力」以促成兩國停火。

川普廿四日在「真實社群」發文說，「我對俄國攻擊基輔感到非常不高興。這沒有必要，時機也非常糟糕。普亭，住手！每周有五千名士兵死亡。讓我們完成和平協議」。

ＢＢＣ說，川普罕見譴責俄軍攻擊行動，顯示他的挫折感。川普曾承諾在就任總統的第一天就解決俄烏戰爭，如今他上任將滿百日，俄軍仍大舉空襲，不見停戰跡象。