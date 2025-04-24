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「普亭住手！」俄國飛彈猛擊基輔 川普怒發文：時機非常糟糕

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
在俄國飛彈攻擊基輔後，烏克蘭救難人員24日清理瓦礫堆找尋受困民眾。美聯社
在俄國飛彈攻擊基輔後，烏克蘭救難人員24日清理瓦礫堆找尋受困民眾。美聯社

烏克蘭官員證實，俄國於24日晚間以大批飛彈與無人機攻擊烏國首都基輔，造成8人死亡、77人受傷，其中包含至少6名兒童。對此，美國總統川普在真實社群上發文表示不滿，要求俄國總統普亭住手。

川普說，「我對俄國攻擊基輔感到不滿。這沒有必要，時機也非常糟糕。普亭，住手！每周有5千人死亡，讓我們完成和平協議」。

據基輔獨立報指出，官方最初報告死亡人數為9人，經確認後下修為8人。基輔市長克里契科說，目前仍有31人住院，救援行動仍持續進行以救出廢墟中的受困者。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 普亭 烏克蘭

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