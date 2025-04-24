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忙著斡旋和平協議…俄軍空襲基輔 川普不滿：時機點非常差勁
美國正努力協助俄烏之間達成和平協議，但俄軍卻在24日空襲烏克蘭首都基輔，造成至少8人死亡；美國總統川普表示，他對此感到不滿，認為時機點非常差勁。
川普23日才對烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表達不滿，認為澤倫斯基說，烏克蘭不會承認克里米亞（Crimea）屬於俄羅斯，有害和平談判；美國副總統范斯也警告說，如果俄烏不達成和平協議，美方將會停止幫忙斡旋。
不過，美方才向烏克蘭提出警告，俄軍卻在24日空襲基輔，造成至少8死、逾60傷，是自去年夏天之後，俄軍對烏克蘭首都最大的攻擊。
川普24日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他對俄軍對基輔發動空襲感到不滿，認為沒有必要，時機點也非常差勁，要求俄國停止；川普呼籲，盡快達成和平協議。
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