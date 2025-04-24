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曾批高層將領對烏作戰方式 俄法院以「欺詐罪」判前陸軍少將5年

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯國營媒體報導，俄羅斯法院今天以欺詐罪名，判處一名曾批評莫斯科軍事領導階層的陸軍指揮官5年徒刑。圖／路透社
俄羅斯國營媒體報導，俄羅斯法院今天以欺詐罪名，判處一名曾批評莫斯科軍事領導階層的陸軍指揮官5年徒刑。圖／路透社

俄羅斯國營媒體報導，俄羅斯法院今天以欺詐罪名，判處一名曾批評莫斯科軍事領導階層的陸軍指揮官5年徒刑。

法新社引述塔斯社（TASS）說，在軍中頗受部分人士擁戴的波波夫（Ivan Popov）「被判有罪」，依法判處5年徒刑並剝奪其少將軍銜。

路透社報導，波波夫曾任俄羅斯陸軍少將，指揮第58集團軍，曾在車臣作戰，後來負責指揮駐紮在烏克蘭南部的俄軍部隊。他被控盜竊價值超過1.3億盧布（156萬美元，約新台幣5074萬元）本應用在烏克蘭前線修建防禦工事的金屬材料。

波波夫的律師告訴俄羅斯新聞社（RIA），波波夫將提出上訴。俄羅斯「工商日報」（Kommersant）上個月引述波波夫的話報導，他抱怨自己受到「不公正的起訴」。

過去一年，一場大規模反貪腐調查撼動了俄羅斯軍方體系，多名國防部高官因此面臨刑事指控。但波波夫和他的支持者說，波波夫的情況有所不同，他是因為敢於發聲而受到懲罰。

波波夫在一名俄羅斯國會議員2023年7月發布的語音訊息中，對莫斯科在烏克蘭作戰的方式表達擔憂，他抱怨俄羅斯軍人死於烏克蘭砲火下，還說俄軍缺乏適當武器和偵察能力來探測敵方火砲。

波波夫說，不久之後他便遭到解職。波波夫2024年5月被捕後，俄羅斯著名軍事部落客紛紛為他說話，稱他是一位因敢於直言而受到懲罰的有才將領。

隨著審判接近尾聲，波波夫上個月寫了一封公開信給俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），請求將他派往前線，以換取這位克里姆林宮領導人撤銷對他的刑事指控。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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