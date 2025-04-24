美財長會烏總理 喊話兩國應「盡快」簽署礦產協議
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在華府會見烏克蘭總理時表示，兩國應「盡快」簽署一項重要的資源開採協議。
法新社報導，烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）正在美國訪問，目的是在26日前達成一項協議；這項協議將使美國分享烏克蘭開採資源和稀有礦物所獲的利潤。
美國總統川普希望這項協議能夠作為俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，前總統拜登向烏克蘭提供援助的補償。
然而，川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）2月爆發衝突，導致達成協議的進程受阻。
根據美國財政部的簡短聲明，貝森特告訴什米哈爾，「必須盡快完成技術性談判並簽署美烏之間的經濟夥伴協議」。
聲明指出，貝森特稱雙方會談「富有成效」。
數週來，美國一直向烏克蘭施壓，要求烏方接受一項和平協議，然而這項協議可能迫使基輔將俄羅斯目前占領的部分領土割讓給莫斯科。
華府揚言，倘若俄烏無法盡快達成協議，美國將退出和平談判。
川普昨天表示，他相信俄羅斯已經同意和平協議中的部分內容，幾個小時後，莫斯科今天凌晨對基輔發動飛彈攻擊。
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