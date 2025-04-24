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致命攻擊…俄羅斯飛彈猛轟基輔「濃煙竄天」 至少9死63傷

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
烏克蘭國家緊急情況服務局表示，基輔今天凌晨遭遇「大規模」飛彈攻擊，至少9人喪命、60多人受傷。圖／法新社
烏克蘭國家緊急情況服務局表示，基輔今天凌晨遭遇「大規模」飛彈攻擊，至少9人喪命、60多人受傷。圖／法新社

烏克蘭國家緊急情況服務局表示，基輔今天凌晨遭遇「大規模」飛彈攻擊，至少9人喪命、60多人受傷；這是俄烏戰爭爆發3年多來，基輔所遭遇的最致命攻擊之一。

法新社報導，烏克蘭當局發布飛彈攻擊警報，記者聽見首都基輔（Kyiv）各地傳來爆炸聲。

烏克蘭國家緊急情況服務局在通訊軟體Telegram表示，「俄羅斯對基輔發動大規模聯合攻擊」，同時更新傷亡人數。

根據初步統計數據，有9人在攻擊中喪命、63人受傷。在42名住院的傷者中，有6人是兒童。

基輔有多個地區傳出碎片掉落與火災，所幸火勢已撲滅。

國家緊急情況服務局說，多棟民宅大樓也在攻擊中受損。「當局正在搜尋被埋在瓦礫堆下的人。」

空襲警報響起後，法新社記者目睹十幾名居民聚集在一棟住宅大樓地下室的防空避難處。基輔上一次遭遇飛彈攻擊是在4月初，當時至少有3人受傷。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，基輔一直是零星攻擊的目標。

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，今天凌晨遭遇7枚飛彈攻擊，隨後補充說，這是哈爾科夫「一夜之間第2次遭受巡弋飛彈襲擊」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，俄羅斯「正在以飛彈與無人機」攻擊基輔、哈爾科夫和其他城市。

葉爾馬克說：「（俄羅斯總統）普亭（VladimirPutin）展現出的只有殺戮慾望」，「針對平民的攻擊必須停止」。

俄烏戰爭 俄羅斯 基輔 烏克蘭

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