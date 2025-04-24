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基輔遭飛彈攻擊至少21傷 多處傳碎片掉落與火災

中央社／ 基輔24日綜合外電報導
圖為基輔被轟炸過的街頭。(歐新社)
圖為基輔被轟炸過的街頭。(歐新社)

烏克蘭有關當局今天凌晨對首都基輔發布「敵方飛彈」襲擊警報，基輔各地傳出爆炸聲響，官員通報有多個地區傳出碎片掉落與火災，市長說至少有21人受傷。

法新社報導，基輔各地也可聽到無人機飛行的聲音。市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上說：「已有21名傷患送醫。」路透社提到傷者包括3名孩童。

基輔軍事有關當局在Telegram上發文表示：「基輔正遭到敵方飛彈攻擊。」他們說，至少有兩個地區通報災損，並呼籲居民避難。

基輔上一次遭到飛彈攻擊是在本月5日，當時造成至少3人受傷。

俄羅斯2022年2月發動全面入侵以來，基輔一直是俄方零星攻擊的目標。

烏克蘭防空部隊今天凌晨在基輔展開行動，以抵禦無人機與飛彈的聯合襲擊，官員通報有多個地區傳出碎片掉落事件與火災。

路透社記者說，當地連續傳出一連串爆炸聲響。克里契科在Telegram上寫道，市中心以西的斯維亞托申斯基區（Sviatoshynskyi）通報6起火災，造成嚴重災損。

基輔軍事管理局局長特卡欽科（Timur Tkachenko）在Telegram上寫道：「聯合攻擊事件仍未結束。危險程度還是很高。」

特卡欽科說，將基輔一分為二的第聶伯河（DniproRiver），西岸有兩個地區傳出火警並有碎片掉落。

克里契科表示，無人機在市中心上空飛行。他下令醫護團隊趕緊前往基輔各地。

烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）在Telegram上表示，哈爾科夫今天凌晨遭到飛彈襲擊，市區可聽到數起爆炸聲響。哈爾科夫經常是俄羅斯空襲的目標。

烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Sergiy Lysak）昨天表示，俄羅斯對東南部城市馬爾加涅茨（Marhanets）一輛巴士發動無人機攻擊，造成9人死亡，至少30多人受傷。

烏克蘭有關當局也通報基輔州、哈爾科夫州、波塔瓦州 （Poltava）與敖德薩州 （Odesa）遭遇襲擊。

鑒於多處遭遇攻擊，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲「立即、全面且無條件停火」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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