不甩美施壓！烏堅持先停火再談判 川普嗆「再打3年輸掉國家」

華盛頓郵報報導，美國總統川普23日施壓烏克蘭必須讓步以確保和平，烏克蘭總統澤倫斯基強硬回應，要求俄方必須先實施全面停火，雙方才能開始談判。美烏裂痕再度浮上檯面，華府官員希望在俄烏問題上快速取得解方，基輔則升高反擊華府施壓，拒絕不計一切達成協議的立場。

川普23日在真實社群發文嗆聲澤倫斯基「說大話」，原因是澤倫斯基22日告訴記者，基輔永遠不會承認克里米亞屬於俄羅斯，並且宣布「烏克蘭要求立即、全面且無條件停火」。

川普威脅表示：「澤倫斯基可以現在獲得和平，或者再打3年仗，然後輸掉整個國家。」他還說：「我們已經非常接近達成協議。但這個『手中毫無籌碼的人』，現在該清楚，把事情完成了！」

川普發文前不久，美國副總統范斯23日才警告，若談判進度遲緩，白宮可能退出斡旋。美方日前向烏克蘭和歐洲提議一項俄烏和平框架，包括美國承認克里米亞為俄羅斯的一部分，以及非正式承認俄羅斯控制2022年入侵後幾乎所有的占領區。

澤倫斯基23日晚間回應，表示當日「情緒起伏很多」，但強調烏克蘭對盟國心懷感激。他也補充，希望美國能遵守過去的決定，並附上川普第一任期內發表拒絕承認俄羅斯對克里米亞擁有主權的聲明連結。

負責接觸川普政府推動礦產協議的烏克蘭經濟部長思維里登科（Yulia Svyrydenko）23日也罕見在X發出強硬聲明，同樣強調全面停火，以及烏方不會承認俄羅斯對克里米亞的主權，並表示北約若拒絕烏克蘭，基輔將要求「具約束力的安全保證」。

另一方面，根據熟悉內情人士，川普特使將在25日前往莫斯科。