稱川普逐漸失去耐性 白宮：澤倫斯基走向錯誤方向

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特。路透
白宮新聞秘書李維特。路透

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）23日表示，美國總統川普對俄烏和平談判，已經逐漸失去耐性，認為烏克蘭總統澤倫斯基顯然走向錯誤的方向。

針對俄烏和平談判，澤倫斯基表示，烏克蘭不會承認克里米亞屬於俄羅斯，認為沒有討論的餘地；川普23日批評澤倫斯基煽動性的言語，讓戰爭結束變得更困難。

李維特23日重申，川普並未要求烏克蘭承認克里米亞屬於俄國，沒有人要求他們這麼做；川普只是希望雙方能夠坐上談判桌，了解到這場殘忍的戰爭已經持續太久了。

李維特說，俄烏雙方若想達成和平協議，都必須有所犧牲；很不幸地，澤倫斯基企圖透過媒體做爭論，這是川普無法接受的；李維特說，這應該是閉門談判。

李維特說，美國納稅人已經援助數十億美元，已經夠了，川普也很受挫，他的耐性已經愈來愈少；李維特說，川普希望為世界做對的事情，希望看到和平，也希望看到殺戮停止，但必須是兩邊都願意這麼做；李維特說，澤倫斯基顯然正走向錯誤的方向。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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