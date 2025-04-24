烏克蘭不願承認克里米亞屬俄國 川普：傷和平談判

烏克蘭總統澤倫斯基拒絕接受克里米亞成為俄羅斯的一部分，美國總統川普23日表示，這傷害和平談判，並表示，沒有人要求澤倫斯基承認克里米亞為俄國的領土。

川普說，如果烏克蘭想要克里米亞，為什麼11年前不爭取？川普表示，正是澤倫斯基這樣煽動性的言論，讓戰爭難以結束。

川普說，烏克蘭的情況非常緊急，認為澤倫斯基可以現在擁有和平，或者再戰鬥3年，直到失去整個國家；川普說，俄國與他無關，但他希望能夠拯救俄烏的士兵。

川普說，澤倫斯基的聲明毫無用處，只會延長戰爭；川普說，現在大家非常接近達成協議。