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傳普亭願前線停火 向川普示好

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
俄羅斯總統普亭。歐新社
俄羅斯總統普亭。歐新社

金融時報引述多名知情人士稱，俄羅斯總統普亭已向美國總統川普提出願意在目前的前線停火，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分。這是戰爭爆發三年來，普亭首度釋出可能讓步的訊號。

俄軍目前占領烏東四州絕大部分區域，並堅稱這四州已通過公投併入俄國。三名知情人士說，普亭本月稍早在聖彼得堡與川普特使威科夫會面時表示，對於這四州仍由烏克蘭掌控的部分區域，俄方可能放棄主權要求，也就是沿著目前戰線停戰。

美方則已提出一項初步方案，內容包括承認俄羅斯對克里米亞半島的主權，以及承認俄國對目前實際控制的烏東地區管轄權。

歐洲官員警告，普亭此番表態，可能只是為了誘使川普接受更多俄方條件，並最終將其強加給烏克蘭。一名歐洲官員稱，「目前對基輔的壓力非常大，要求他們做出讓步」。

烏克蘭官員原定廿三日於倫敦與歐美代表會面，討論最新和平提案。不過，根據美國與歐洲官員表示，美國國務卿魯比歐與威科夫已臨時取消出席會議，改由川普的烏克蘭特使凱洛格與會。

川普日前表示，希望俄烏本周能達成協議結束戰爭，但廿三日在倫敦仍只能召開降級會議，幾乎沒有外交官把川普的說法當真，因為俄烏雙方立場存在重大差距。

美國副總統范斯廿三日警告，俄烏必須達成協議，否則美國將停止斡旋停火。正出訪印度的范斯說，美國已對俄烏提交非常明確提案，達成協議代表俄烏雙方都將「放棄他們目前擁有的部分領土」，他們若不同意，「美國將退出這個進程」。

兩名歐洲官員透露，在巴黎會議上，美方說明川普政府對停火的初步構想，其中包括要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞的主權，並排除烏克蘭加入北約的可能性。

烏克蘭總統澤倫斯基廿二日說，拒絕接受任何承認俄國占領克里米亞的協議，「烏克蘭不會在法律上承認對克里米亞的占領行為，這違背我們憲法，無從談起」。

俄羅斯則傳出，威科夫本周稍晚將訪問莫斯科。普亭的發言人佩斯科夫表示，美俄雙方正在進行「緊張但持續的溝通」，談判「困難且耗時，無法期待即刻結果，也無法公開進行」。

俄烏停火有譜？ 製表／國際中心
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