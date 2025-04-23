澤倫斯基：堅持立即無條件停火 不排除任何會談形式

路透報導，烏克蘭總統澤倫斯基23日在Telegram說，烏克蘭堅持與俄羅斯進行立即、完全且無條件停火。他也稱，烏克蘭已屢次說過，不排除任何能促成停火的會談形式。

美國、烏國與歐洲官員23日將在倫敦開會討論俄烏停戰事宜，但美國國務卿魯比歐等多數與會國家外長缺席，取得突破的機會被認為似乎渺茫。

美國副總統范斯23日則警告，俄烏必須達成協議，否則美國將停止促進停火的作為。正出訪印度的范斯說，「我們已對俄方、烏方提交非常明確提案，是時候他們要嘛說同意，要嘛美國將退出這個進程」。

范斯並說，達成協議代表俄烏雙方都將「放棄他們目前擁有的部分領土」。

烏克蘭副總理思維里登科23日則說，烏克蘭準備好談判但不願意投降，「我國人民不會接受凍結衝突偽裝成和平」。此前，有報導指稱美國的俄烏和平提議涉及烏克蘭放棄目前幾乎所有俄占區。