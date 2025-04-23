川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

Axios 23日報導，消息人士透露，美國預期烏克蘭23日回應一項俄烏和平框架，包括美國承認克里米亞為俄羅斯的一部分，以及非正式承認俄羅斯控制2022年入侵後幾乎所有的占領區。

根據報導，美國上周在法國巴黎向烏克蘭官員提交文件，將此稱為川普總統的「最終提議」。白宮堅稱，如果雙方無法很快達成協議，就準備走人。不過，川普的方案將要求烏克蘭總統澤倫斯基做出重大讓步；澤倫斯基先前排除接受俄羅斯占領克里米亞和烏東4州的部分地區。

同時，儘管俄羅斯總統普亭據報已表示願意凍結當下的前線以達成協議，但先前也拒絕美方框架的其他內容，例如在烏克蘭國土部署歐洲維和部隊。

Axios指出，根據川普的提議，俄羅斯會得到：1）「法律上」美國承認俄羅斯控制克里米亞；2）「事實上承認」俄羅斯占領幾乎整個盧甘斯克州，以及頓內次克、赫松和扎波羅熱州的部分占領區；3）美國承諾烏克蘭不會成為北約成員國，但可能成為歐盟的一部分；4）解除2014年起實施的制裁；5）加強與美國經濟合作，特別是在能源和工業領域。

至於烏克蘭，將得到：1）「可靠的安全保障」，涉及特設歐洲國家小組，可能還有志同道合的非歐洲國家參與，但該文件對此次維和行動如何運作含糊其辭，而且沒有提到任何美國參與；2）歸還俄羅斯已占領的哈爾科夫州小部分區域；3）聶伯河通行不受阻礙；4）重建的補償和援助，但文件沒有說明資金將從何而來。

川普方案的其他內容還包括扎波羅熱核電廠將被視為烏克蘭領土，但由美國運營，並向烏克蘭和俄羅斯供電。文件提到了美烏礦產協議。川普表示，該協議將於24日簽署。

一位接近烏克蘭政府的消息人士指出，基輔認為川普方案高度偏袒俄羅斯，「該方案非常清楚地表明了俄羅斯獲得哪些實際利益，卻只含糊籠統地說烏克蘭將獲得什麼」。

Axios指出，川普方案是在美國特使威特克夫上週會晤普亭4個多小時後起草。根據金融時報此前報導，該計畫提出後，普亭21日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火，也已向美國總統川普提出，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分，願意在目前的前線停火。

這是戰爭爆發3年來，普亭首度釋出可能退讓的正式訊號，但歐洲官員仍持懷疑態度。

不過，美國國務卿魯比歐22日決定，不出席預定23日於倫敦舉行的烏克蘭停火談判，澤倫斯基也回絕了川普提出的承認俄國占領克里米亞條件，讓原已脆弱的和平努力再受打擊。