快訊

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

獨／京城銀工會通過員工安置方案 與永豐金合併只差最後一步

聽新聞
0:00 / 0:00

川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室參加證交會新任主席的宣誓儀式時接受記者採訪。美聯社
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室參加證交會新任主席的宣誓儀式時接受記者採訪。美聯社

Axios 23日報導，消息人士透露，美國預期烏克蘭23日回應一項俄烏和平框架，包括美國承認克里米亞為俄羅斯的一部分，以及非正式承認俄羅斯控制2022年入侵後幾乎所有的占領區。

根據報導，美國上周在法國巴黎向烏克蘭官員提交文件，將此稱為川普總統的「最終提議」。白宮堅稱，如果雙方無法很快達成協議，就準備走人。不過，川普的方案將要求烏克蘭總統澤倫斯基做出重大讓步；澤倫斯基先前排除接受俄羅斯占領克里米亞和烏東4州的部分地區。

同時，儘管俄羅斯總統普亭據報已表示願意凍結當下的前線以達成協議，但先前也拒絕美方框架的其他內容，例如在烏克蘭國土部署歐洲維和部隊。

Axios指出，根據川普的提議，俄羅斯會得到：1）「法律上」美國承認俄羅斯控制克里米亞；2）「事實上承認」俄羅斯占領幾乎整個盧甘斯克州，以及頓內次克、赫松和扎波羅熱州的部分占領區；3）美國承諾烏克蘭不會成為北約成員國，但可能成為歐盟的一部分；4）解除2014年起實施的制裁；5）加強與美國經濟合作，特別是在能源和工業領域。

至於烏克蘭，將得到：1）「可靠的安全保障」，涉及特設歐洲國家小組，可能還有志同道合的非歐洲國家參與，但該文件對此次維和行動如何運作含糊其辭，而且沒有提到任何美國參與；2）歸還俄羅斯已占領的哈爾科夫州小部分區域；3）聶伯河通行不受阻礙；4）重建的補償和援助，但文件沒有說明資金將從何而來。

川普方案的其他內容還包括扎波羅熱核電廠將被視為烏克蘭領土，但由美國運營，並向烏克蘭和俄羅斯供電。文件提到了美烏礦產協議。川普表示，該協議將於24日簽署。

一位接近烏克蘭政府的消息人士指出，基輔認為川普方案高度偏袒俄羅斯，「該方案非常清楚地表明了俄羅斯獲得哪些實際利益，卻只含糊籠統地說烏克蘭將獲得什麼」。

Axios指出，川普方案是在美國特使威特克夫上週會晤普亭4個多小時後起草。根據金融時報此前報導，該計畫提出後，普亭21日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火，也已向美國總統川普提出，作為推動俄烏戰爭和平協議的一部分，願意在目前的前線停火。

這是戰爭爆發3年來，普亭首度釋出可能退讓的正式訊號，但歐洲官員仍持懷疑態度。

不過，美國國務卿魯比歐22日決定，不出席預定23日於倫敦舉行的烏克蘭停火談判，澤倫斯基也回絕了川普提出的承認俄國占領克里米亞條件，讓原已脆弱的和平努力再受打擊。

俄烏戰爭 俄羅斯 川普 澤倫斯基 烏克蘭 美國

延伸閱讀

川普2.0關稅戰工具機重災區 業者喊銀行不抽銀根挺企業

川普就職近百日！狂簽130行政命令前所未見 外媒盤點3大目的

一場不確定的川普牌！00950B再配0.076元、7度配息紀錄力證穩中求勝

普亭贈川普神秘肖像畫首曝光！描繪遇刺瞬間 俄畫家曝背後真正用意

相關新聞

川普俄烏和平協議「最終提議」曝光 基輔認為高度偏袒莫斯科

Axios 23日報導，消息人士透露，美國預期烏克蘭23日回應一項俄烏和平框架，包括美國承認克里米亞為俄羅斯的一部分，以...

俄襲烏民用設施！擊中員工巴士至少9死30傷 烏民眾數小時難眠

烏克蘭官員今天指出，俄羅斯鎖定烏國東部、南部和中部民用基礎設施展開一波攻擊，其中東南部馬爾加涅茨巿（Marhanets）...

烏俄和談陷雙重打擊！魯比歐缺席倫敦會談 烏拒棄克里米亞主權

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）22日決定，不出席預定23日於倫敦舉行的烏克蘭停火談判，與此同時，烏克蘭也回絕...

停戰有望？FT：普亭對川普釋善意 傳願「凍結戰線」結束俄烏戰爭

俄羅斯總統普亭21日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。金融時報引述多位知情人士透露，普亭已向美國總統川普提出願意...

普亭鬆口 願和烏直接談判

路透報導，俄羅斯總統普亭廿一日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。這個說法是俄烏戰爭初期以來首見。

川普施壓 烏恐須放棄克里米亞換停火 克宮滿意美立場

華爾街日報21日報導，川普政府上周向烏克蘭提出一份機密文件，概述促進俄烏停戰的幾項提議，包括美方可能承認克里米亞屬於俄羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。