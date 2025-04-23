普亭鬆口 願和烏直接談判

路透報導，俄羅斯總統普亭廿一日表示，願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。這個說法是俄烏戰爭初期以來首見。

烏克蘭總統澤倫斯基則說，烏方已準備好就終結攻擊平民目標展開任何形式磋商。

二○二二年二月俄軍入侵烏克蘭初期，俄烏曾短暫談判，此後迄今尚未舉行任何直接會談。而烏克蘭預定廿三日在倫敦與美國、英國和法國舉行停戰磋商。

普亭廿一日接受國家電視台記者訪問，宣布復活節停火卅小時到期，俄國已恢復軍事行動，並對與烏克蘭談判促成和平協議持開放態度。

普亭表示：「我們一直在強調，俄羅斯對任何和平協議都抱持正面態度，我們希望基輔政權也能有相同立場。」

烏克蘭近來多次指責俄羅斯蓄意以平民為空襲目標，烏總統澤倫斯基呼籲俄國停止此類襲擊。

普亭承認，最近俄羅斯的空襲擊中烏克蘭民用設施，但他聲稱這些設施被用於軍事目的。他說：「這一切都需要徹底調查。也許是雙邊對話的結果，我們不排除這個可能性」。

克宮發言人佩斯科夫說，普亭的發言是表示他願意與烏克蘭代表進行直接談判，「當總統表示可能討論不攻擊雙邊民間目標時，他的意思就是和烏方談判與討論」。

澤倫斯基日前提議俄烏在卅天內停止使用飛彈和無人機攻擊民用基礎設施，並表示仍在等待回覆。儘管俄羅斯宣稱對和平協議持開放態度，但至今仍未同意實施此禁令。

另一方面，美國總統川普也加大對俄烏施壓。川普先於十八日威脅退出俄烏停火斡旋，廿一日又表示俄烏「非常有機會」會在近期達成停火。

不過，報導引述華爾街日報日前取得文件指出，川普口中的「非常有機會」，可能意味著烏克蘭需要做出痛苦讓步，美方提出的停戰承諾包括烏克蘭要承認克里米亞屬於俄羅斯，以及保證烏克蘭未來不會加入北約。