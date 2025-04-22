克宮：普亭願與澤倫斯基討論 停止攻擊民用基礎設施
克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）願意考慮烏克蘭總統澤倫斯基的提議，讓雙方停止攻擊彼此的民用基礎設施。
路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天指出，烏克蘭已準備好就終結攻擊平民目標展開任何形式的磋商。
他說：「烏克蘭維持至少不空襲平民目標的提議。我們期待莫斯科明確回應。為實現這個目標，我們已準備好進行任何對話。」
克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天指出，這是個複雜的話題，普亭已準備好討論此事。但他也告訴記者，俄烏間目前沒有談判的具體計畫。
烏克蘭地方官員今天上午表示，俄軍夜間對烏克蘭黑海港市敖德薩（Odesa）發動大規模無人機攻擊，導致3人受傷，毀損多棟公寓。
烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）指出，俄方今天發射2枚導向航空炸彈，攻擊該州首府札波羅熱市，造成1名女性喪生、15人受傷，傷者包括2名孩童。
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