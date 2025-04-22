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俄羅斯女記者批評軍隊轟烏遭軟禁 官媒稱逃脫通緝中

中央社／ 莫斯科21日綜合外電報導

俄羅斯國家媒體今天報導，因批評軍隊而面臨最重10年監禁的1名俄羅斯記者已自軟禁狀態中逃離，目前正被警方通緝。

法新社報導，現年63歲的巴拉巴希（Ekaterina Barabash）今年2月被捕，因為她涉嫌在社群媒體發布多則貼文散播有關俄羅斯武裝部隊的「虛假資訊」。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，聯邦監獄管理局（Federal Penitentiary Service）莫斯科分局表示：「已通緝嫌疑人。」當局本月13日透過電子監控系統得知她失蹤。

自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動軍事攻擊以來，當局已對被控「抹黑」軍隊的民眾提出數以千計起訴訟。

巴拉巴希曾為許多新聞媒體撰稿，包括俄羅斯獨立媒體Republic與法國國際廣播電台（RFI）的俄語服務部門。

巴拉巴希曾直言批評俄國對烏克蘭的軍事攻擊，並於2022年3月在臉書（Facebook）寫道，俄羅斯「轟炸這個國家」，將「城市整個夷為平地」。

俄羅斯否認以平民作為攻擊目標，並在發動攻勢後不久就宣布，批評俄軍及其在烏克蘭的軍事行動屬非法行為。

人權組織表示，當局利用法律前所未見地打壓異議人士，令人想起蘇聯時代。

在俄羅斯逃離軟禁有風險，但並非前所未聞。

前俄羅斯國家電視台記者奧斯雅尼可娃（MarinaOvsyannikova）曾在直播中抗議烏克蘭衝突，她於2022年逃離軟禁，然後離開俄羅斯。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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