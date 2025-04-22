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不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

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不甩川普斡旋了？烏媒：普亭表態願和烏克蘭直接談停火

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯總統普亭21日於莫斯科俄羅斯國家中心出席全俄市政論壇。美聯社
俄羅斯總統普亭21日於莫斯科俄羅斯國家中心出席全俄市政論壇。美聯社

基輔獨立報報導，烏克蘭總統澤倫斯20日藉著復活節停火30小時提議俄烏停火30天，隔日克里姆林宮表示，總統普亭願意和烏克蘭舉行雙邊會談以推進停火。

俄羅斯和烏克蘭自從2022年2月俄軍入侵後曾短暫談判，此後迄今尚未舉行任何直接會談。而烏克蘭預定23日在倫敦與美國、英國和法國舉行停戰磋商。

普亭21日接受國家電視台記者訪問，宣布復活節停火30小時到期已恢復軍事行動，並且表達與烏克蘭討論促成和平協議的開放態度。

普亭表示：「我們一直在強調，俄羅斯對任何和平協議都抱持正面態度，我們希望基輔政權也能有相同立場。」

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）事後澄清，普亭的發言是表示他願意與烏克蘭代表進行直接談判。

培斯科夫告訴俄羅斯國際傳真社（Interfax），「當總統表示可能討論不攻擊雙邊民間目標時，他的意思就是和烏方談判與討論」。

澤倫斯基日前提議俄烏在30天內停止使用飛彈和無人機攻擊民用基礎設施，並在21日表示仍在等待回覆。儘管俄羅斯宣稱對和平協議持開放態度，但至今仍未同意實施此禁令。

另一方面，美國總統川普也加大對俄烏雙方施壓。川普先於18日威脅退出俄烏停火斡旋，21日又對記者表示俄烏「非常有機會」會在近期達成停火。

不過，報導引述華爾街日報日前取得文件指出，川普口中的「非常有機會」，可能意味著烏克蘭需要做出痛苦讓步，美方提出的終戰承諾包括：承認克里米亞屬於俄羅斯，以及保證烏克蘭未來不會加入北約。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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