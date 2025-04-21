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烏克蘭：復活節休戰俄違規近3000起 已恢復空襲

中央社／ 基輔21日綜合外電報導

俄羅斯提議復活節休戰一天，但烏克蘭總統澤倫斯基今早說，烏軍記錄到俄方2935起違規事件。烏克蘭地方官員也說，俄方恢復對烏國東部和南部的空襲。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式Telegram發文說：「烏克蘭將繼續以對等的方式行動：我們將以沉默回應沉默，我們的攻擊將是為了抵禦俄羅斯攻擊。」

烏克蘭和俄羅斯互相指控對方發動數以千計次襲擊，違反休戰規定。俄國克里姆林宮昨天表示，不會延長休戰。

美國表示，華府樂見延長休戰；澤倫斯基也數度重申，烏克蘭願意暫停攻擊30天。

但俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）沒有下令延長休戰。蒲亭2022年2月揮軍入侵烏克蘭，本月19日宣布暫停所有前線軍事活動，直到莫斯科時間20日午夜（台灣時間21日清晨5時）。

俄國塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問到是否延長休戰時回答：「沒接到其他指令。」

根據烏克蘭空軍資料，午夜才過數分鐘，烏克蘭部分東部地區就發布空襲警報，並逐漸擴大到中部地區。

基輔軍事行政部門於當地時間凌晨4時41分（台灣時間上午9時41分）在社群媒體發文表示：「我們呼籲市民立即前往最近的避難所，待在那裡直到警報解除。」

烏克蘭南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）市長森克維奇（Oleksandr Senkevich）在Telegram上說，這座城市發生爆炸。但他沒有說明這是因為防空系統在運作，還是因為俄國武器擊中目標。

俄羅斯國防部昨天表示，烏軍朝俄國據點開火444次，無人機攻擊超過900次，有平民死傷。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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