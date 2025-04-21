烏克蘭前線仍見砲火 俄烏互控未遵守復活節休戰

儘管俄羅斯宣布在復活節期間休戰30小時，但在烏克蘭頓內茨克（Donetsk）地區前線附近，東正教神職人員主持復活節禮拜時，又一次聽見震耳欲聾的爆炸聲。

神職人員弗拉迪米爾（Volodymyr）在爆炸發生後告訴法新社記者說：「在紀念耶穌基督復活的復活節…這就是他們所謂的休戰。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天出乎意料宣布，因為復活節而在烏克蘭實施30小時停火，他下令俄軍停止一切戰鬥活動，時間持續到格林威治標準時間20日晚間9時。

蒲亭此舉令各界對俄羅斯2022年2月揮軍烏克蘭以來最重大的停火行動燃起希望。

然而，烏克蘭官兵說，在復活節當天，俄烏兩國軍隊之間的戰鬥並未停歇；但也有人告訴記者，部分地區的戰鬥強度已暫時減弱。

戰爭煙硝瀰漫至今，砲火隆隆已是日常，弗拉迪米爾並未受到影響，如常拜訪烏軍軍營，為一些無法回家過節的軍人帶來祝福。

一名無人機部隊指揮官則告訴法新社說，俄羅斯在扎波羅熱州（Zaporizhzhia）南部和哈爾科夫州（Kharkiv）東北部的活動都有減少。

一名在邊境城市蘇米（Sumy）作戰的軍官表示，俄羅斯砲兵今天沒有開砲。

此外，法新社記者站在距離前線10幾公里的烏東城市康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）一個制高點，湛藍天空下幾乎看不見平時常見的濃煙，但每隔幾分鐘仍會傳來爆炸聲。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，俄軍繼續對前線地區進行砲擊。

俄國國防部反指烏克蘭違反休戰、發動攻擊，而俄方已擊退烏克蘭的攻擊企圖。